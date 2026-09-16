Golpe para Ancelotti: una misteriosa lesión deja al "gafado" fuera de la lista de Brasil

Parece que la mala suerte no quiere separarse de Joao Pedro, delantero del Chelsea, en su trayectoria con la selección brasileña.

Después de que el italiano Carlo Ancelotti decidiera, por motivos técnicos, dejarlo fuera de la lista de la "Canarinha" para el Mundial 2026 en favor de Neymar da Silva, algo que en su momento desató una ola de críticas, el técnico volvió a convocarlo para el parón internacional del mes de septiembre, en un movimiento que parecía una recompensa merecida por su fuerte arranque de temporada con la camiseta del Chelsea.

Sin embargo, las cosas no salieron como el delantero deseaba, ya que la Confederación Brasileña de Fútbol anunció en un comunicado oficial, este miércoles, la baja del jugador de la actual concentración por haber sufrido una lesión repentina.

El comunicado brasileño no reveló ningún detalle sobre la naturaleza de la lesión ni el tiempo de ausencia previsto.

En un movimiento rápido para compensar esta ausencia, Ancelotti decidió convocar a Martinelli, delantero del Fluminense, para reforzar la línea de ataque, sumándose así a una lista brasileña que ya presenta una serie de cambios y sorpresas de gran alcance.

La selección brasileña disputa 3 partidos amistosos en el próximo parón internacional ante Australia (en dos partidos) y la India.

A continuación, la lista de la selección brasileña tras este cambio:

Portería: Hugo Souza (Corinthians), Mycael (Coritiba), Otávio (Cruzeiro).

Defensa: Arthur Dias (Atlético PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

Centro del campo: André Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos)

Delantera: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Martinelli (Fluminense), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Ryan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinícius Júnior (Real Madrid).

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