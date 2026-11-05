El Al-Hilal recibió un golpe técnico de importancia tras la lesión muscular que sufrió el portugués Rúben Neves, centrocampista del equipo, durante el enfrentamiento ante el Al-Fateh que terminó con la victoria del Zaeem por dos goles a cero, en el marco de la duodécima jornada de la Liga Roshn saudí, lo que acrecienta la preocupación del cuerpo técnico dirigido por el italiano Simone Inzaghi por la ausencia de una de las piezas clave de su alineación.

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Neves no pudo completar el partido en condiciones normales, antes de ausentarse del enfrentamiento ante el Shabab Al-Ahli emiratí, que el Al-Hilal resolvió con el mismo resultado de 2-0, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia de Élite, a la espera de conocer su situación y el tiempo que estará alejado de los terrenos de juego.

El comunicador Hamad Al-Suwailhi reveló, a través del programa " Doorina Ghair ", que Neves sufrió una lesión a nivel muscular durante el partido ante el Al-Fateh, y se espera que se someta a un periodo de tratamiento y rehabilitación de entre 3 y 4 semanas, lo que significa que es probable que se pierda varios de los próximos enfrentamientos del Al-Hilal.

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Este hecho supone un desafío adicional para Inzaghi, sobre todo porque el centrocampista portugués es uno de los elementos fundamentales de su esquema, gracias a su capacidad para organizar el juego y controlar el ritmo de los partidos, además de su visión destacada en el pase y la creación de ocasiones desde el centro del campo.

La dificultad de la ausencia de Neves radica en que su influencia no se limita a las labores defensivas o la recuperación del balón, sino que se extiende a la construcción de los ataques y la orientación de sus compañeros dentro del campo, ya que representa el eslabón de unión entre la medular y la delantera, y es uno de los jugadores más capacitados para romper las líneas del rival con sus pases precisos.

Por lo tanto, Inzaghi estará obligado a encontrar el reemplazo adecuado para mantener el equilibrio del Al-Hilal durante el próximo periodo, ya sea mediante la redistribución de los roles dentro de la medular o apoyándose en otras opciones para compensar la ausencia del jugador portugués, a la espera de su regreso una vez complete su programa de tratamiento y rehabilitación.