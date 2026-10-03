Informes de prensa han revelado nuevas sorpresas relacionadas con la asistencia de aficionados antes del esperado enfrentamiento entre la selección de Arabia Saudita y su homóloga de Catar, en las semifinales de la Copa del Golfo 27, en medio de comentarios sobre las dificultades que enfrentan los aficionados que desean conseguir entradas para el partido.

Según lo informado por el canal saudí "Al Arabiya", la demanda de entradas para el enfrentamiento entre Arabia Saudita y Catar ha sido calificada de débil hasta el momento, debido a problemas técnicos que afectan a los aficionados durante la fase de pago, lo que ha dificultado completar el proceso de compra de entradas a un buen número de seguidores.

El canal explicó que los problemas técnicos aparecen concretamente durante la fase de pago, lo que afecta al proceso de reserva de entradas pese al deseo de los aficionados de presenciar el enfrentamiento desde las gradas, especialmente teniendo en cuenta que el partido reviste una gran importancia al ser uno de los duelos más destacados del torneo.

Al mismo tiempo, "Al Arabiya" reveló la distribución de 16.600 entradas gratuitas entre los aficionados saudíes, en un paso que busca reforzar la presencia de los seguidores de la selección de Arabia Saudita en las gradas y apoyar al equipo durante el esperado enfrentamiento ante su homóloga de Catar.

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La fuente añadió que la Federación Catarí de Fútbol compró 700 entradas, con el fin de distribuirlas entre los aficionados cataríes presentes en Yeda, con el objetivo de garantizar una presencia de aficionados que respalde a la selección de Catar durante el partido de semifinales ante la selección de Arabia Saudita.

Los aficionados esperan el enfrentamiento entre Arabia Saudita y Catar en medio de un ambiente excepcional, mientras ambas selecciones buscan sellar su billete a la final de la Copa del Golfo 27, al tiempo que la cuestión de la asistencia de aficionados sigue siendo uno de los asuntos que despierta un gran interés antes del pitido inicial.