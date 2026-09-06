El Manchester United dejó escapar dos puntos contra el Everton en el último suspiro (2-2). Benjamin Sesko parecía convertirse en el héroe del partido en el minuto 88, después de que los Toffees hubieran empatado cinco minutos antes. Ya en lo más profundo del tiempo añadido, todo se torció para el equipo de Michael Carrick: Ainsley Maitland-Niles firmó un golazo para dejar un desenlace insólito.

Con el ex del Ajax Lisandro Martínez en el once, el Manchester United afrontó su tercer partido de liga de la temporada. Antes había vencido por 5-2 al Ipswich Town, mientras que los Red Devils perdieron el partido inaugural del curso por 2-0 ante el Hull City. Noussair Mazraoui y Joshua Zirkzee comenzaron en el banquillo, mientras que Matthijs de Ligt seguía sin entrar en la convocatoria.

Desde el inicio, el equipo de Michael Carrick tuvo mucha posesión, pero el United no llegó a generar verdadero peligro. A los veinte minutos, Marcus Rashford se fue por la banda de Merlin Röhl y puso un centro raso desde la línea de fondo. Sin embargo, Matheus Cunha, que llegaba libre de marca, no logró dirigir el balón a portería. Aun así, el 0-1 estaba al caer.

Poco antes del descanso, el Everton tuvo la gran ocasión para abrir el marcador. Pese al mucho control de balón del Manchester United, Röhl, libre de marca, pudo poner desde la banda un centro peligroso para el delantero Thierno Barry. Sin embargo, Barry cabeceó por muy poco por encima de la portería desde corta distancia. Los visitantes también rozaron el gol por medio de Bruno Fernandes, pero Jarrad Branthwaite se interpuso hasta en dos ocasiones.

El Manchester United firmó un arranque magnífico de la segunda parte. Bryan Mbeumo inició una conducción, nadie le salió al paso y, ya dentro del área, sacó un disparo con el que batió a Jordan Pickford: 0-1.

El Everton se lanzó con todo en busca del empate. Con varios avisos, el conjunto local puso en marcha su ofensiva. Dewsbury-Hall tuvo una ocasión gigantesca para el 1-1 tras una gran acción de Tyrique George, pero no golpeó bien el balón. El partido estaba ya completamente abierto, porque el United también buscaba con insistencia el liberador 0-2.

En el minuto 83, el Everton encontró por fin el empate. Tras una jugada fluida, el balón le llegó a George a través de Hayden Hackney, y este sacó un derechazo demoledor para mandar la pelota a la escuadra por el palo corto: 1-1. El Everton no pudo disfrutar demasiado del empate, porque en el minuto 88 volvió a golpear el Manchester United. Luke Shaw dobló a Bruno Fernandes y después puso un centro medido para Benjamin Sesko. El delantero cabeceó a contrapelo hacia el palo largo. Pickford llegó a tocar el balón con una mano, pero no pudo evitar el 1-2.

El equipo de David Moyes volvió a ir en busca del empate. En el último segundo, el Everton tuvo una ocasión más. Hackney dejó el balón atrás dentro del área, tras lo cual el United todavía pudo despejar. Ainsley Maitland-Niles recogió el rechace y después lo curvó de forma magistral hacia la escuadra izquierda, dejando sin opción al portero Senne Lammens: 2-2. Gran celebración en el Hill Dickinson Stadium tras el tardío empate.



