Golpe europeo: la propuesta de Infantino recibe un nuevo rechazo

La Asociación de Ligas Europeas de Fútbol elevó el tono contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al anunciar su rechazo tajante a la propuesta de ampliar el Mundial hasta los 64 seleccionados, en el último episodio de la creciente disputa entre las instituciones futbolísticas europeas y la FIFA.

En un comunicado oficial emitido este miércoles, recogido por la cadena RMC, la Asociación de Ligas Europeas (EUFL) afirmó que a la FIFA "ya no se le debe permitir tomar decisiones unilaterales de esta magnitud", al considerar que tales medidas van en contra de los intereses de las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados, quienes constituyen, según el comunicado, el pilar fundamental del valor de los torneos internacionales.

La Asociación estimó que la propuesta de ampliar el Mundial se enmarca en la misma línea que siguió la FIFA en su proyecto de crear una sociedad comercial para gestionar los derechos comerciales y operativos de sus torneos, un proyecto que fue descartado recientemente tras una amplia ola de rechazo.

Añadió que la FIFA concedió a las partes implicadas un plazo que no supera las 4 semanas para estudiar el proyecto, sin llevar a cabo ninguna consulta real con las ligas, los clubes o los jugadores, pese a que estas partes serán las más afectadas por la decisión.

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La Asociación de Ligas Europeas amenazó con adoptar medidas de escalada, al afirmar que podría boicotear cualquier nueva competición o futura ampliación de los torneos de la FIFA si el organismo internacional no lleva a cabo reformas de fondo, especialmente en lo relativo al sistema de gobernanza y a los mecanismos de toma de decisiones.

Esta postura se produce en medio de la creciente presión sobre Infantino, quien afronta crecientes críticas de diversas partes dentro del fútbol mundial, tras el fracaso de su proyecto de vender una parte de los derechos comerciales de los torneos de la FIFA a inversores del sector privado.

La Asociación de Ligas Europeas había presentado, hace dos años, una denuncia ante la Comisión Europea, acusando a la FIFA de un conflicto de intereses al combinar el papel de organismo regulador y el de operador comercial de las competiciones.

En un contexto relacionado, la exestrella portuguesa Luís Figo se sumó a la lista de críticos del presidente de la FIFA, después de pedir su dimisión y describir su conducta como "vil", "engañosa" y "cobarde" en un mensaje publicado a través de la plataforma X.

La nueva polémica llega después de años de la decisión de la FIFA de aumentar el número de selecciones del Mundial 2026 a 48, mientras que parece que la propuesta de elevar la cifra a 64 seleccionados se enfrenta a una oposición más dura, en un momento en que Infantino busca reforzar su posición antes de las elecciones a la presidencia del organismo internacional previstas para 2027.