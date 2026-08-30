A orillas del Weser, el verdadero foco en el mercado de fichajes está puesto en un futbolista polivalente para la defensa. Paralelamente, sin embargo, al parecer también se observa el mercado ofensivo y en ese contexto se ha puesto el foco en Ibrahimovic. El polivalente jugador de 20 años, cuyas virtudes se encuentran principalmente en el extremo izquierdo y en el centro del campo, está muy bien valorado en el Osterdeich según el informe.

Según esa información, el Werder ya siguió de cerca el desarrollo del joven durante su cesión en el 1. FC Heidenheim la temporada pasada. Según Sky, recientemente hubo un contacto directo entre la cúpula del club de Bremen y los responsables del Bayern, algo que coincide con las averiguaciones de DeichStube.

Por el momento, sin embargo, la conversación tuvo todavía el carácter de una toma de contacto sin compromiso. Un traspaso depende de una condición estricta. Para el Werder, una operación solo se convertiría en una opción si antes un jugador ofensivo propio abandona la plantilla. En estos momentos, no obstante, hay pocos indicios de que se dé ese escenario.

En las últimas semanas, Justin Njinmah era considerado el candidato más probable para una salida. Entre otros, el AS Monaco había mostrado interés en el atacante de 25 años.

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¿Dejará Justin Njinmah todavía el SV Werder Bremen?

Actualmente, el Werder no tiene sobre la mesa ni una oferta por escrito ni una consulta oficial por Njinmah. En cualquier caso, la directiva solo dejaría salir al delantero tan cerca del cierre del mercado por una propuesta situada en una cifra alta de un solo dígito en millones. No obstante, se considera poco probable que una oferta de ese calibre llegue a última hora.

Si ese caso llegara a producirse aun así, o si se produjera una salida imprevista de otro jugador ofensivo, el club de Bremen quiere estar preparado. Por ese motivo se produjo el primer tanteo con el Bayern por Ibrahimovic, respecto al que, en líneas generales, habría habido señales positivas en relación con una cesión.

Sin embargo, el campeón récord también estudia escenarios alternativos para el talento y no descarta una venta definitiva. Además del 1. FC Union Berlin, entre otros, el club de la Serie A Atalanta Bergamo figura como interesado en el fichaje de Ibrahimovic.