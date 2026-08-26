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Golpe en el último momento: la Real Sociedad arrebata una perla del Barcelona de las garras del Dortmund

Fichajes
H. Fort
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El Athletic se mueve por Héctor Fort

En un movimiento fulgurante que resolvió una encarnizada pugna europea, la Real Sociedad se sitúa a un paso de anunciar el fichaje del talento catalán Héctor Fort, joven lateral del Barcelona.

Informaciones coincidentes del programa «Jijantes» y del diario «Mundo Deportivo» revelaron que el club vasco aceleró considerablemente sus negociaciones en las últimas horas, aprovechando la indecisión del Borussia Dortmund, que había presentado una tentadora oferta por el jugador, para lograr ganar la puja y sellar el destino del futbolista de 20 años rumbo al estadio de Anoeta.

Esta aceleración se produjo después de que Fort quedara definitivamente fuera de los planes del técnico Hansi Flick, ya que pasó las últimas semanas entrenando en solitario, apartado del grupo principal, a la espera de resolver su futuro y evitar cualquier lesión que pudiera entorpecer su salida.

El fichaje se cerró durante una reunión decisiva celebrada este miércoles en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, que reunió al director deportivo del Barcelona, Deco, con los representantes del jugador, Arturo Canales y Fernando Solanas, donde se alcanzó un acuerdo definitivo.

Según los detalles económicos filtrados, el Barcelona recibirá cerca de 8 millones de euros por la venta de su contrato, pero el club catalán se negó a cortar por completo el vínculo con uno de los talentos más prometedores de su cantera.

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El Barcelona puso como condición conservar el 50% de los derechos del jugador de cara al futuro, en un movimiento inteligente que revela la fe de la directiva en su gran potencial y su deseo de beneficiarse de cualquier explosión futbolística que se le prevé con la camiseta de la Real Sociedad, además de garantizar el derecho a recuperar parte de una futura venta.

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