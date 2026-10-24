Golpe duro y hemorragia grave: una escalofriante lesión para la estrella de Marruecos

El partido entre el Colonia y el Schalke en la Segunda División alemana fue escenario de un terrible incidente durante la primera parte, después de que dos jugadores del Schalke chocaran violentamente con la cabeza, lo que les provocó hemorragias y obligó a la intervención del cuerpo médico, antes de que fueran trasladados al hospital durante el encuentro, que terminó con un empate sin goles.

Según la cadena alemana "Sky", el incidente se produjo en el minuto 37, cuando Said El Mala, de origen libanés y jugador del Colonia de 20 años, intentó rematar de cabeza en uno de los balones largos, lo que provocó que, en la disputa del balón, Soufiane El Fouzi, de origen marroquí, chocara violentamente con la cabeza de su compañero Robin Gosens.

Ambos jugadores cayeron sobre el terreno de juego sangrando abundantemente, mientras El Mala hacía señas al cuerpo médico para que interviniera con rapidez.

El partido se detuvo durante varios minutos, en los que los médicos de ambos equipos prestaron los primeros auxilios necesarios a los jugadores lesionados.

Tras recibir tratamiento sobre el césped, El Fouzi y Gosens se retiraron para someterse a más pruebas, después de que Gosens mostrara signos de desequilibrio, lo que obligó a que miembros del cuerpo médico lo ayudaran durante su salida.

El Schalke se vio obligado a realizar dos cambios forzados en el minuto 43, con la entrada de Jannik Bachmann y Vitalie Becker en lugar de los jugadores lesionados, que recibieron más tratamiento dentro del vestuario, antes de ser trasladados al hospital durante el partido, según informó la cadena "Sky".

Tras el encuentro, el entrenador del Schalke, Muslic, habló sobre el impacto psicológico del incidente en sus jugadores, declarando a través de la cadena "DAZN": "Esto afecta al equipo, pero después nos hemos vuelto más unidos".

El duelo terminó con empate sin goles, después de que el incidente dominara los acontecimientos de la primera parte y marcara el desarrollo del partido.