Uno de los jugadores del Arsenal sufrió una lesión impactante pocos días antes del inicio de la nueva temporada en Inglaterra.

Louis Copley, centrocampista del Arsenal, confirmó que sufrió una lesión de rotura del ligamento cruzado anterior durante el partido amistoso que disputó el primer equipo ante el Real Betis, lo que supone un duro golpe para el joven futbolista antes del comienzo de la nueva temporada.

Copley, que ocupa habitualmente el puesto de centrocampista, jugó en la posición de lateral derecho ante el Real Betis, tras entrar al inicio de la segunda parte, pero se vio obligado a abandonar el campo después de apenas 10 minutos, siendo reemplazado por Theo Julienne.

Se espera que la lesión prive a Copley de marcharse cedido durante el próximo periodo, después de que buscara conseguir una oportunidad para tener una mayor participación.

El jugador escribió a través de su cuenta de Instagram: "No hay palabras que puedan describir lo que siento en este momento. Pasar de jugar por primera vez con el equipo durante la pretemporada del club en el que crecí y al que he apoyado, a descubrir que sufro una rotura del ligamento cruzado anterior".

Y añadió: "El camino que tengo por delante no será fácil, pero daré todo lo que tengo para volver más fuerte y mejor".

Copley disputó el primer partido amistoso oficial del Arsenal durante la pretemporada de la nueva campaña ante el Girona, jugó en la posición de lateral derecho y realizó algunas aportaciones ofensivas que llamaron la atención.

El futbolista, de 19 años, pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Crawley Town, y anteriormente ya había estado en el banquillo del primer equipo del Arsenal en el enfrentamiento ante el Club Brujas.

Copley es uno de los jugadores más destacados del equipo sub-21 del Arsenal, y ha llevado el brazalete de capitán en esta categoría de edad en numerosas ocasiones.



