La selección francesa recibió un duro golpe en el inicio de su andadura bajo la dirección de Zinedine Zidane, después de que Kylian Mbappé abandonara el terreno de juego lesionado durante el duelo ante Turquía en la Liga de las Naciones de la UEFA, en el primer partido del combinado galo a las órdenes de su nuevo entrenador.

Mbappé, estrella del Real Madrid y capitán de la selección, cayó al suelo mientras celebraba su primer gol en la era Zidane, antes de intentar continuar jugando pese a sentir dolor, aunque no pudo completar el encuentro.

Las imágenes mostraron el sufrimiento de Mbappé, que se sujetó la rodilla antes de llevarse la mano a la cabeza, mientras se hacía evidente su incapacidad para seguir, por lo que abandonó el campo dolorido y se dirigió directamente al vestuario.

Zidane dio entrada a Désiré Doué en lugar de Mbappé, quien espera someterse a pruebas médicas en las próximas horas para determinar la naturaleza de la lesión y el tiempo estimado que podría estar de baja.

La lesión de Mbappé llega en un momento difícil para la selección francesa y para Zidane, después de que el delantero del Real Madrid hubiera inaugurado su andadura a las órdenes del nuevo técnico con un gol, antes de que los momentos de celebración se convirtieran en motivo de preocupación por el estado del capitán de "Les Bleus".