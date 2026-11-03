Golpe doloroso: Liverpool pierde a su estrella del mediocampo antes del duelo ante el Fenerbahçe

Horas antes de su arriesgado viaje a Turquía, el Liverpool recibió un duro golpe que trastocó los planes de su cuerpo técnico.

En el momento en el que el Liverpool se prepara para afrontar una difícil prueba ante el Fenerbahçe en la Liga de Campeones de Europa, llegó el anuncio oficial que confirmó la ausencia de uno de los pilares más importantes del centro del campo en el esperado enfrentamiento.

El Liverpool se prepara para enfrentarse a su anfitrión, el Fenerbahçe turco, mañana miércoles, en el marco de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa de la presente temporada 2026-2027.

El conjunto inglés visita como rival de peso el estadio del Fenerbahçe en un partido decisivo, en el que busca reforzar su posición en la tabla de clasificación de la competición continental.

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En un doloroso golpe para las aspiraciones del entrenador Andoni Iraola, el Liverpool anunció oficialmente la ausencia del neerlandés Ryan Gravenberch, centrocampista del equipo, de la lista para el partido debido a una repentina lesión en el talón del pie, que lo apartará del decisivo enfrentamiento.

A raíz de esta ausencia, el club dio a conocer la lista del equipo que viaja a Turquía, en la que figuran algunos nombres nuevos y sorpresas, y que quedó de la siguiente manera:

Portería: Alisson Becker, Mamardashvili, Woodman.

Defensa: Joe Gomez, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Ronald Araújo, Tsimikas.

Centro del campo: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Mac Allister, Ngumoha, Chambers, McConnell.

Delantera: Gomes, Alexander Isak, Cody Gakpo, Víctor Muñoz, Bradley Barcola, Ngumoha.