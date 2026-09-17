El Sevilla pierde a uno de sus fichajes más destacados del mercado de fichajes veraniego, y lo hace antes de recibir al Barcelona el próximo sábado, en la séptima jornada de LaLiga.

El diario Sport señaló que Lucas Stassin no podrá participar en el duelo ante el Barça, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, después de lesionarse frente al Deportivo de La Coruña.

Los servicios médicos del conjunto andaluz informaron este jueves de que el delantero belga sufre una lesión miofascial en el aductor largo de la pierna derecha, y que la duración de su ausencia se determinará en función de la evolución de su estado.

El Sevilla no ha anunciado hasta ahora el periodo de baja, pero la ausencia de Stassin ya está confirmada para el enfrentamiento ante el equipo del técnico Hansi Flick.

El delantero belga llegó este verano procedente del Saint-Étienne, en una de las operaciones más destacadas del Sevilla, ya que el club andaluz pagó 2,5 millones de euros por su cesión, con una opción de compra de 25 millones de euros al final de la temporada. Su comienzo estuvo a la altura de las expectativas, pues Stassin marcó en su debut ante el Espanyol, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del Sevilla durante el siglo XXI en anotar un gol en su primer partido con el equipo.

La lesión de Stassin obliga al técnico Luis García a buscar alternativas para ocupar la posición de delantero centro, siendo Rubi Uri e Isaac Romero las dos opciones más destacadas para suplirlo ante el conjunto catalán.

Además, el Sevilla está pendiente del estado de Kike Salas, que no participó en el entrenamiento del jueves debido a un golpe que sufrió en el estadio de Riazor. El defensa realizará un entrenamiento individual específico mañana viernes, mientras que su estado determinará su capacidad de llegar al partido.

Asimismo, el conjunto andaluz no podrá contar con Vargas, Sánchez y Marcão, lo que significa que el técnico Luis García disputará el enfrentamiento ante el Barcelona con varias ausencias importantes.

Pese al revés de la lesión de Stassin, el Sevilla llega al partido con confianza tras su buen inicio. El capitán Gabriel Suazo aseguró que el equipo tiene una idea clara sobre la forma en que afrontará el enfrentamiento ante el Barcelona, y declaró a los medios oficiales del club: «Creemos en una idea, y nos aferraremos a ella, estamos convencidos al cien por cien, y conocemos nuestros puntos fuertes y débiles».

Suazo también elogió la mentalidad del conjunto andaluz y advirtió de que el Sevilla afrontará el partido con el mismo espíritu mental con el que se mostró en las primeras jornadas: «11 guerreros que saltan al campo para dar todo lo que tienen».

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