Golpe doloroso: el Barcelona anuncia en un comunicado oficial la baja de su jugador durante 4 meses por lesión

El Barça Atlètic recibió un nuevo golpe tras confirmarse la baja de su portero Eder Aller durante cerca de 4 meses, después de someterse a una operación en la cadera derecha, según anunció el club catalán este viernes, en una pérdida sensible para el equipo dirigido por Juliano Belletti.

El Barcelona explicó, en un comunicado oficial, que el joven guardameta pasó por una intervención quirúrgica por artroscopia para tratar una lesión en el cartílago y el labrum de la articulación de la cadera derecha, realizada por los doctores Fabián Oraza y Marc Aguilar, de los servicios médicos del club, en el Hospital de Barcelona.

El comunicado del club señaló: "El jugador del Barça Atlètic, Eder Aller, se sometió la mañana del viernes a una artroscopia en la cadera derecha para tratar una lesión en el cartílago y el labrum. La operación fue realizada por los doctores Fabián Oraza y Marc Aguilar, de los servicios médicos del club, en el Hospital de Barcelona. El tiempo de recuperación se estima en unos cuatro meses".

Una baja prolongada y problemas físicos desde finales de agosto

Aller sufrió problemas físicos a lo largo de las últimas semanas, que lo apartaron de la participación con el primer equipo, el Barça Atlètic y los equipos de las categorías inferiores desde finales del pasado agosto.

El portero formó parte de la lista de Hansi Flick en los primeros 3 partidos de LaLiga ante el Elche, el Athletic Club y el Rayo Vallecano, y también estuvo con Belletti en el partido inaugural del Barça Atlètic frente al Náxara.

Aller fue titular ante el Feyenoord en la Youth League el 10 de septiembre, pero abandonó el terreno de juego al descanso, con Gerard Sala entrando en su lugar, antes de que sus problemas físicos se prolongaran y se tomara la decisión de someterlo a la operación.

La larga ausencia del guardameta representa un desafío añadido para el Barça Atlètic, sobre todo porque Aller está considerado uno de los nombres prometedores de la portería dentro del club, y se esperaba que continuara su progresión durante la presente temporada.