El Ittihad recibió un nuevo golpe tras el anuncio de la naturaleza de la lesión de su jugador colombiano Richard Ríos, quien sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo, lo que aumenta la preocupación por el tiempo de su ausencia de los terrenos de juego, especialmente ante los numerosos compromisos importantes que afronta el equipo durante el próximo periodo.

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El club explicó, en un comunicado oficial, que las pruebas médicas a las que se sometió Ríos revelaron una lesión en el ligamento peroneo del tobillo, y que recibirá tratamiento y rehabilitación conforme al programa médico establecido, sin que el comunicado precisara el grado de la lesión ni el tiempo previsto de su baja.

El periodo de ausencia del centrocampista colombiano depende de la gravedad de la lesión, ya que el tiempo de recuperación de una lesión de primer grado en el ligamento peroneo suele oscilar entre dos y tres semanas, mientras que en las lesiones de segundo grado puede extenderse de seis a ocho semanas, según el grado del daño y la respuesta del jugador al tratamiento.

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Por tanto, la fecha de regreso de Ríos a los entrenamientos grupales sigue supeditada a los resultados de las pruebas y a la evaluación médica de su estado, sobre todo porque el Ittihad no ha revelado hasta ahora si la lesión es de primer o segundo grado, lo que hace que hablar del tiempo definitivo de su ausencia sea prematuro.

La lesión de Ríos llega en un momento difícil para el Ittihad, después de que el equipo perdiera a uno de sus elementos en el centro del campo, por lo que el cuerpo técnico se verá obligado a reorganizar sus opciones y compensar su ausencia durante los próximos partidos, teniendo en cuenta la naturaleza de los enfrentamientos y la presión del calendario de competiciones.

La afición del Decano sigue de cerca la evolución del estado del jugador durante el periodo de rehabilitación, con la esperanza de que la lesión sea limitada y de que su ausencia no se prolongue, a la espera de una actualización oficial del club que aclare el grado de la lesión y el tiempo previsto para el regreso de Ríos a los terrenos de juego.