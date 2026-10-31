El Al Ittihad anunció los detalles de la lesión que sufrió el centrocampista colombiano Richard Ríos durante el partido ante el Abha, correspondiente a la duodécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn. El examen médico reveló la naturaleza de la lesión que le obligó a abandonar el terreno de juego de forma anticipada y que generó preocupación en las filas del conjunto.

El club explicó, en un comunicado oficial, que las pruebas y la resonancia magnética a las que se sometió el jugador mostraron que había sufrido un esguince grave en el tobillo izquierdo, acompañado de daños en el ligamento peroneo, lo que requiere que siga un programa de tratamiento y rehabilitación durante el próximo periodo.

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Ríos se había lesionado en los primeros minutos del partido ante el Abha, tras un choque con Alimami Gory, y no pudo completar el encuentro, abandonando el terreno de juego afectado por el dolor, en medio de una evidente preocupación de sus compañeros y del cuerpo técnico dirigido por Jens Vissing.

Las previsiones iniciales apuntan a la ausencia del centrocampista colombiano en los dos próximos partidos del Al Ittihad ante el Al Ain de los Emiratos en la Liga de Campeones de Asia de Élite y ante el Neom en la Liga Roshn, mientras que la duración total de su baja se determinará en función de su respuesta al tratamiento y la rehabilitación, sin que se haya anunciado una fecha definitiva para su regreso hasta el momento.

Ante la ausencia de Ríos, el cuerpo técnico del Al Ittihad ha decidido dar entrada al senegalés Dion Lopy para sustituirlo en el centro del campo durante el próximo encuentro asiático, en un intento de mantener el equilibrio dentro del equipo y afrontar la pérdida de uno de sus elementos importantes en esa posición.

La lesión llega en un momento difícil para el conjunto, que se prepara para disputar una serie de encuentros nacionales y continentales, por lo que el cuerpo técnico se ve obligado a encontrar las soluciones adecuadas para suplir la ausencia de Ríos, mientras el club espera la evolución de su estado durante el programa de tratamiento antes de fijar la fecha de su regreso a los entrenamientos y los partidos.