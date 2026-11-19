Compartir Sigue a GOAL en Google

Los litigios del Manchester City al margen del terreno de juego han afectado considerablemente a la planificación financiera del club tras una novedad importante relacionada con su grupo propietario. Según los informes, Sheikh Mansour ha perdido una oportunidad de inversión de 2.000 millones de dólares después de que unos inversores estadounidenses reaccionaran al reciente veredicto de la Premier League.

Anuncios

Un gigante estadounidense del capital privado cancela un acuerdo de 2.000 millones de dólares con City Football Group

Apollo Global Management estaba en la fase final de las negociaciones para prestar 2.000 millones de dólares a City Football Group (CFG), propietario del Manchester City desde 2008. Sin embargo, según el Financial Times, personas conocedoras de las conversaciones revelaron que la firma estadounidense se retiró después de que el City fuera declarado culpable de infringir las normas financieras de la Premier League .

El veredicto, emitido en septiembre, declaró al club del Etihad culpable de 114 cargos correspondientes al periodo comprendido entre 2009 y 2018. El City presentó un recurso de inmediato , y el fracaso de las conversaciones sobre el préstamo refleja la incertidumbre que rodea el futuro del club.

El informe detalla los planes de liquidez y la aportación de Mansour

El informe añade que el paquete de 2.000 millones de dólares estaba destinado a proporcionar liquidez adicional a CFG y refinanciar líneas de crédito existentes. Su cancelación supone un golpe para la reestructuración financiera más amplia del grupo propietario mientras el caso judicial, aún sin resolver, pesa sobre el club.

El mes pasado, el propietario Sheikh Mansour inyectó 100 millones de libras directamente en CFG . Aunque esa aportación reforzó el balance del grupo, la pérdida del respaldo de Apollo pone de manifiesto que el veredicto de la Premier League ya está alterando la actividad del club al margen del terreno de juego.

Anuncios Anuncios

Apollo amplía su cartera deportiva mundial mientras el City afronta la amenaza de duras sanciones

La retirada de Apollo resulta especialmente significativa dada su decidida expansión en el deporte mundial. El grupo estadounidense gestiona más de un billón de dólares en activos, posee una participación mayoritaria en el Atlético de Madrid, prestó 80 millones de dólares al Nottingham Forest en diciembre de 2024 y amplió a principios de este año un acuerdo de financiación de 2.600 millones de dólares con los New York Yankees de la MLB.

Related Topics

Para el City, mientras tanto, la ruptura de las negociaciones alimenta el temor creciente a una sanción severa. Aunque todavía no se ha impuesto ninguna, se ha pedido su descenso , además de importantes deducciones de puntos y la retirada de títulos anteriores.

Se acerca una audiencia decisiva para el recurso

Han trascendido muy pocas novedades desde que el City presentó su recurso en septiembre, y el complejo proceso judicial aún podría sufrir más retrasos. Sin embargo, se espera que la audiencia del recurso del club tenga lugar el próximo mes, en un momento decisivo para su intento de revocar el veredicto.

Anuncios

Si el recurso del City fracasa, según los informes, el club podría recibir sus sanciones oficiales el año que viene , por lo que su afición se prepara para una resolución trascendental.