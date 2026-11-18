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Niko Springer ha dado la sorpresa en el Grand Slam of Darts y se ha convertido en el segundo alemán de la historia del torneo en alcanzar los cuartos de final. El gran favorito, Luke Littler, ha quedado eliminado.

El jugador de 26 años, natural de Maguncia, venció por 10-8 al inglés Rob Cross, excampeón del mundo, en octavos de final. Su próximo rival será el galés Gerwyn Price, tres veces ganador del torneo, que derrotó por 10-7 al inglés Ryan Searle. Para Springer serán los primeros cuartos de final de un major en su carrera.

Tras un comienzo igualado, Springer ganó cinco legs consecutivos y, con 9-5 en el marcador, el partido parecía sentenciado. Pero Cross, que ha caído hasta el puesto 24 del ranking mundial, logró reaccionar, en parte porque los nervios empezaron a pasarle factura al «Meenzer Bub». Springer falló un dardo de partido, pero acertó con el segundo.

La eliminación de Luke Littler, ganador de las dos últimas ediciones del torneo, fue al menos tan sorprendente como la clasificación de Springer. El número uno del mundo cayó por 8-10 ante el neerlandés Jermaine Wattimena. Wattimena pasó de ir 1-2 por detrás a ponerse 7-2 por delante. Littler volvió a acercarse con un break que dejó el marcador en 7-9, pero Wattimena, de 38 años, selló la sorpresa ante un rival con la mitad de su edad con su cierre más alto del partido: 77 puntos.

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Lo que les espera a Martin Schindler y Gabriel Clemens

El subcampeón de Europa Martin Schindler y Gabriel Clemens, exsemifinalista del Mundial, también siguen en el torneo, que se disputa en la ciudad inglesa de Wolverhampton. Clemens se enfrentará al inglés Nathan Aspinall el jueves por la noche (a partir de las 20:15 horas, por Sport1 y DAZN). Después, Schindler se medirá al neerlandés Gian van Veen, subcampeón del mundo. Hasta ahora, Michael Unterbuchner había sido el único alemán en alcanzar los cuartos de final del Grand Slam, en 2018.

Del cuarteto alemán, solo Jan Schmidt, sorprendente finalista del Mundial juvenil, había quedado eliminado tras sufrir dos derrotas en la fase de grupos. Únicamente los mejores jugadores de los 16 grupos pasaron a la siguiente ronda. El torneo reparte un total de un millón de libras en premios y el ganador se embolsará 200.000 libras.