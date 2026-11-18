Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Niko Springer ha dado la sorpresa en el Grand Slam of Darts y se ha convertido en el segundo alemán de la historia del torneo en alcanzar los cuartos de final.

El jugador de 26 años, natural de Maguncia, derrotó por 10-8 al excampeón del mundo inglés Rob Cross en octavos de final. Su próximo rival será el galés Gerwyn Price, tres veces ganador del torneo, que venció por 10-7 al inglés Ryan Searle. Para Springer serán los primeros cuartos de final de un torneo major de su carrera.

Tras un inicio igualado, Springer encadenó cinco legs consecutivos y, con 9-5 en el marcador, el partido parecía decidido. Pero Cross, que ha caído hasta el puesto 24 del ranking mundial, logró remontar terreno, también porque los nervios empezaron a pesarle al «Meenzer Bub». Springer falló un dardo de partido, pero acertó con el segundo.

Los próximos partidos de Martin Schindler y Gabriel Clemens

El subcampeón de Europa Martin Schindler y el exsemifinalista del Mundial Gabriel Clemens también siguen en el torneo, que se disputa en la ciudad inglesa de Wolverhampton. Clemens se enfrentará el jueves por la noche (a partir de las 20:15 horas, por Sport1 y DAZN) al inglés Nathan Aspinall. A continuación, Schindler se medirá al subcampeón del mundo neerlandés Gian van Veen. Antes de Springer, Michael Unterbuchner había sido el único alemán en alcanzar los cuartos de final del Grand Slam, en 2018.

Anuncios Anuncios

Jan Schmidt, sorprendente finalista del Mundial juvenil, fue el único del cuarteto alemán que quedó eliminado tras sufrir dos derrotas en la fase de grupos. Solo los mejores jugadores de los 16 grupos pasaron a la siguiente ronda. El torneo reparte un millón de libras en premios y el ganador se embolsará 200.000 libras.