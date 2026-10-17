Goles anulados y derrotas: el árbitro del partido ante el Betis reaviva recuerdos dolorosos para el Barcelona

La Real Federación Española de Fútbol anunció la designación de Ricardo de Burgos Bengoetxea como árbitro del partido entre el Barcelona y el Real Betis, previsto para este sábado dentro de la novena jornada de LaLiga, mientras que Carlos del Cerro Grande se encargará del videoarbitraje (VAR).

El Barcelona afronta una prueba complicada ante el Real Betis en medio de recuerdos arbitrales polémicos que la afición culé asocia a los nombres de ambos colegiados.

Balance positivo del Barcelona con De Burgos

Según el diario "Mundo Deportivo", el Barcelona ha disputado 35 partidos bajo la dirección del árbitro vasco De Burgos Bengoetxea, en los que ha logrado 29 victorias, por un empate y cinco derrotas. Por su parte, el Real Betis ha conseguido 17 triunfos y seis empates, por diez derrotas, en los encuentros dirigidos por el mismo árbitro.

Entre los enfrentamientos más destacados ligados a su nombre figura la final de la Copa del Rey de 2025, que midió al Barcelona y al Real Madrid en el estadio de La Cartuja, el mismo escenario que acoge el duelo entre el conjunto catalán y el andaluz en LaLiga.

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Antes de aquella final, De Burgos rompió a llorar durante la rueda de prensa al hablar de las críticas que reciben los árbitros a través del canal de televisión del Real Madrid.

El partido terminó con victoria del Barcelona por 3-2 en la prórroga, gracias a un gol decisivo de Jules Koundé, aunque también estuvo marcado por la polémica arbitral en varias acciones, entre ellas el choque de Federico Valverde con Pau Cubarsí dentro del área y la anulación de un penalti señalado a favor de Raphinha.

Del Cerro Grande reaviva recuerdos dolorosos para la afición del Barcelona

Por otro lado, el nombre de Carlos del Cerro Grande está asociado a recuerdos arbitrales polémicos para la afición del Barcelona, sobre todo en dos enfrentamientos ante la Real Sociedad en las dos últimas temporadas.

En 2024, el Barcelona cayó ante la Real Sociedad por un gol a cero, después de que se anulara un tanto a Robert Lewandowski por fuera de juego, en una acción que generó una enorme controversia por la imagen utilizada para determinar la posición del fuera de juego, en la que el pie del delantero polaco aparecía estirado de forma inusual.

La escena se repitió a la temporada siguiente, en el mismo estadio y ante el mismo rival, cuando se anuló un gol de Fermín López por una falta cometida por Dani Olmo al inicio de la jugada, además de otro tanto del Barcelona invalidado por un fuera de juego mínimo del centrocampista andaluz.

Aquel partido también terminó con derrota del Barcelona, por 2-1, de modo que las decisiones arbitrales de ambos encuentros siguen figurando entre los casos que más debate han generado entre la afición del club catalán.