"Es un goleador de clase mundial en lo que al remate se refiere. No habrá un segundo Harry Kane", dijo Tuchel al referirse a un posible sucesor del delantero del Bayern, en caso de que algún día ponga fin a su carrera con la selección de Inglaterra. "Buscamos diferentes opciones y soluciones. Habrá otra persona, pero no será Harry ni una copia de Harry. Encontraremos una solución cuando llegue el momento, pero quizá no en mi etapa, quizá dentro de otros diez años."

Tuchel continuó: "No se queda atrás, no es lento. Es el primero en el campo y el primero en empujar a todos: esa es su mentalidad. Además de su capacidad de remate, se ha convertido en un delantero muy, muy trabajador. Es un paquete completo."

El técnico considera especialmente destacable cómo Kane ha brillado desde que dejó el Tottenham Hotspur y se marchó a Alemania, al FCB. "Se ha impuesto en un gran club como el FC Bayern Múnich y merece plenamente elogios por ello. Eso es muy, muy impresionante", dijo Tuchel, exentrenador del Bayern. "No es fácil adaptarse y llegar al FC Bayern Múnich, donde solo ganas, ganas, ganas y es un gran club. Estás en el centro de atención. Se ha ganado a todo el mundo con su calidad, su ética de trabajo y su personalidad. Es una historia preciosa."

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¿Qué dijo Harry Kane sobre Thomas Tuchel tras la eliminación en el Mundial 2026?

Kane también se mostró en varias ocasiones impresionado por su técnico alemán, que llevó a Inglaterra en el pasado Mundial a su mejor resultado desde el legendario triunfo de 1966. Sin embargo, eso no bastó en la opinión pública inglesa para disipar el escepticismo hacia Tuchel.

Por eso, Kane le brindó su apoyo en julio. "Es su primer gran torneo", explicó el delantero de excepción. "Tiene que asimilarlo y va a aprender muchísimo."

Para el atacante, la calidad de Tuchel está fuera de toda duda. Es un "entrenador fantástico", subrayó el capitán de la selección inglesa. "La ilusión que tiene, la emoción que aporta, la experiencia táctica que posee... eso no significa que siempre se haga todo perfecto. Queremos hacerlo bien en los días importantes, y eso es también lo que él espera de sí mismo", explicó Kane.

Kane también valoró de forma distinta a los críticos de su país la controvertida confección de la convocatoria para el torneo en Norteamérica —Tuchel causó un gran revuelo, por ejemplo, al no contar con nombres destacados como Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold—. Entonces dijo que era "el mejor grupo de Inglaterra" del que ha "formado parte en lo que respecta a la unión".