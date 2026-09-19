Goleada en el debut del entrenador alemán. Mohamed Salah hunde al Galatasaray Estambul

Ante el hasta entonces líder invicto, Galatasaray de Estambul, Trabzonspor se impuso con autoridad por 4-0 (3-0). Salah firmó un triplete y, además, asistió a Noah Saviolo en el cuarto tanto.

Salah adelantó a su equipo ya en el minuto 4. Después de asistir a Saviolo para el 2-0 (39'), volvió a marcar él mismo el tercero poco antes del descanso (44'). En el minuto 80 puso el broche final con el 4-0.

Para Reis, los tres puntos fueron un "debut perfecto", ya que el exentrenador del VfL Bochum y del FC Schalke 04 había sido presentado como nuevo técnico del Trabzonspor apenas el pasado miércoles.

"Solo tuvimos dos entrenamientos intensos durante la semana. Que el equipo haya ejecutado mi plan de partido, con ese juego de transición tan fulminante y una presión agresiva, sin cometer errores me enorgullece. Es la recompensa merecida al duro trabajo de los chicos en los últimos días", elogió el técnico de 52 años la actuación de su equipo.

Sobre Salah, autor de tres goles, Reis comentó: "Tener en tus filas a un jugador de su clase es un privilegio. Pero hoy todo el equipo cerró los espacios a la perfección tanto en defensa como en ataque".

Por su parte, la superestrella egipcia habló de una victoria importante para el Trabzonspor. "No veníamos de semanas fáciles. El nuevo entrenador nos ha dado en muy poco tiempo una enorme seguridad táctica. Sabíamos que Galatasaray es vulnerable en el repliegue tras pérdida de balón, y aprovechamos esos espacios con una eficacia letal. Esta victoria debe ser la referencia para las próximas semanas".

¿Cómo está la clasificación en la Süper Lig?

En el lado de Galatasaray, Leroy Sane fue titular, aunque no logró dejar ningún detalle destacado. Su excompañero en la selección Ilkay Gündogan, en cambio, no tuvo minutos y se quedó los 90 minutos en el banquillo.

En la clasificación de la Süper Lig turca, Trabzonspor ascendió provisionalmente al quinto puesto gracias a los tres puntos, aunque aún podría ser desplazado tras los partidos del domingo.

Galatasaray, por su parte, cedió puntos por primera vez en lo que va de competición. Sin embargo, el equipo del técnico Okan Buruk sigue liderando la tabla con un punto de ventaja sobre su rival ciudadano, Besiktas.