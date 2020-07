Golazo de Juan Carmilo Hernández para salvar a Mallorca

A los 20 minutos del encuentro entre y , el ex- sacó el conejo de la galaera y aprovechó un rápido contragolpe para acertar un remata inatajable.

Hernández se lució con una soberbia jugada individual desde la mitad de la cancha, ingresó al área y encontró el mejor perfil para reportarse en la red.

GOAL FOR MALLORCA v Granada 1-0



It's the Colombian Cucho Hernandez that goes on the scoresheet to give hope to the islanders to escape the relegation zone. pic.twitter.com/iakd5UK683