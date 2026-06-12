Gol tempranero... Ben Sebaïni complica los planes de Argelia antes del partido contra Argentina

A seis días del debut en el Mundial 2026, Argelia duda de la presencia de su defensa Rami Ben Sebaïni para enfrentar a la campeona Argentina.

Aumentan las dudas sobre su presencia el miércoles ante Argentina, en el debut mundialista de ambos equipos en Norteamérica.

La preocupación creció tras su ausencia en la sesión de ayer jueves en la Universidad de Kansas.

La Federación Argelina de Fútbol confirmó este viernes, en su web oficial, que el jugador sigue un tratamiento individualizado mientras el resto del grupo entrenaba con normalidad.

Ya se perdió los dos últimos amistosos ante Holanda y Bolivia —ambos ganados 1-0 y 4-0— y los últimos encuentros con el Borussia Dortmund por la misma lesión.

Los médicos actúan con cautela: no quieren arriesgarlo ante la delantera argentina liderada por Lionel Messi.

Argelia debutará ante Argentina el 17 de junio en Kansas City, enfrentará a Jordania el 23 y cerrará el grupo contra Austria el 28. Si se confirma su baja, Petković deberá encontrar rápido un sustituto, una prueba temprana de la profundidad de la plantilla argelina.