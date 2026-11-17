Compartir Sigue a GOAL en Google

Firas Al-Buraikan, delantero del Al-Ahli, vive cuatro días históricos en su carrera, que comenzaron con la selección de Arabia Saudí en Doha, la capital catarí.

Anuncios

La selección de Arabia Saudí perdió por 1-2 ante Uzbekistán en el partido que ambos disputaron este martes en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, la capital catarí, en su segundo amistoso del actual parón internacional.

El encuentro estuvo marcado por el brillo de Firas Al-Buraikan, que firmó el empate para Arabia Saudí en el minuto 23, cuando su equipo perdía por 1-0, al rematar a la red con un gran cabezazo un centro de Ahmed Al-Ghamdi.

El tanto confirmó el gran nivel que Al-Buraikan ha mostrado con la selección de Arabia Saudí en los últimos tiempos, ya que fue el cuarto que marca con el combinado nacional en los dos últimos parones internacionales.

El delantero del Al-Ahli se proclamó máximo goleador de la Copa del Golfo Arábigo en su 27.ª edición, la «Khaleeji 27», tras anotar 3 goles: uno en la final ante Emiratos Árabes Unidos y un doblete ante Omán en la fase de grupos.

Anuncios Anuncios

El diario saudí Arriyadiyah desveló otro registro excepcional logrado por Al-Buraikan tras su gol a Uzbekistán: alcanzó el tanto número 19 en su trayectoria con la selección de Arabia Saudí, en 80 partidos disputados.

Related Topics

Próximos partidos AHL 1ª División 12:30 ALN

Con esa cifra, el delantero iguala a tres de las mayores leyendas del fútbol saudí, Nasser Al-Shamrani, Mohammed Al-Shalhoub y Taisir Al-Jassim, que también marcaron 19 goles internacionales.

Y no solo eso: Al-Buraikan se ha quedado a un solo gol de igualar al legendario Yousef Al-Thunayan, que anotó 20 goles internacionales con la selección de Arabia Saudí, según el diario saudí Asharq Al-Awsat.

Anuncios

Además, el jugador de 26 años sigue avanzando hacia el trono de Salem Al-Dawsari, capitán del Al-Hilal y de la selección de Arabia Saudí, considerado el máximo goleador de la generación actual con 26 goles internacionales, lo que significa que la diferencia entre ambos es de solo 7 goles.

Asimismo, el delantero del Al-Ahli necesita solo 8 goles más a nivel internacional para entrar en la lista de los 10 máximos goleadores de la historia de la selección de Arabia Saudí.

Anuncios

Encabeza esa lista Majed Abdullah, leyenda del Al-Nassr, con 72 goles, 26 más que Sami Al-Jaber, leyenda del Al-Hilal, que ocupa el segundo puesto con 46 goles, seguido de su compañero Yasser Al-Qahtani, que marcó 42.

Menos de 24 horas después de su gol histórico, Firas Al-Buraikan volará mañana miércoles a Bangkok, la capital tailandesa, para asistir a la gala de premios a los mejores de Asia, en la que opta al galardón de mejor jugador del continente.

Anuncios

Es cierto que Al-Buraikan tiene una dura competencia en su compatriota Salem Al-Dawsari y en el guardameta iraní Alireza Beiranvand, pero la mayoría de los pronósticos apuntan a que se llevará el premio por primera vez en su carrera.

La gala se celebrará pasado mañana, jueves, en el Aksra Theatre King Power, que ya acogió la gala de los mejores de Asia en 2017, y en ella se entregarán premios en 19 categorías diferentes.

Anuncios

Menos de 24 horas después de la gala, Firas Al-Buraikan regresará a la ciudad de Yeda, concretamente al estadio Al Inma, para disputar con el Al-Ahli el clásico ante su eterno rival, el Al-Nassr, aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

Algunas informaciones habían puesto en duda que Al-Buraikan llegara a tiempo al clásico, sobre todo por los continuos viajes en pocos días, aunque otras aseguran que estará en la convocatoria del técnico neerlandés Marino Pušić.

Anuncios

El partido será decisivo en la lucha de ambos equipos por el título: el Al-Ahli ocupa la sexta posición de la clasificación de la liga saudí con 21 puntos, fruto de 7 victorias y 4 derrotas, a 9 puntos del Al-Hilal, que lidera la tabla.

Por su parte, el Al-Nassr es tercero en la clasificación con 28 puntos, a dos del Al-Hilal y solo por detrás del Al-Qadsiah, segundo, por la diferencia de goles.