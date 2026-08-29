Antes de que se cumplieran siquiera tres minutos, el guardameta ya tuvo que recoger el balón de dentro de su portería en el estreno de la Bundesliga contra el Union Berlin. No se le podía reprochar nada al jugador de 24 años: tras un córner, Emmanuel Latte Lath cabeceó a gol desde muy corta distancia. El mal inicio de Atubolu fue así perfecto.

Sin embargo, la frustración no duró mucho. Younes Ebnoutalib dio la vuelta al partido poco después con un doblete en 51 segundos (10, 11) a favor de las Águilas. El delantero incluso añadió otro gol tras el descanso (67). En la otra portería, Atubolu firmó una actuación convincente y varias grandes paradas. En el segundo gol encajado de la tarde volvió a no poder hacer nada, cuando Leopold Querfeld (79) volvió a marcar de cabeza tras un córner.

Detrás de Atubolu quedan, además, semanas turbulentas. En mayo, a instancias de sus entonces asesores de Epic Sports, había trasladado al SC Freiburg su deseo de salir y rechazado una renovación de contrato. Su objetivo era dar el salto a la Premier League todavía este verano. La agencia, al parecer, le había abierto la puerta a opciones en varios clubes punteros. Sin embargo, no se concretó nada. El Friburgo reaccionó por su parte y fichó a Mio Backhaus procedente del Werder Bremen por doce millones de euros.

Adi Hütter, sobre el debut de Atubolu: "Probablemente no todo saldrá perfecto"

El viernes, la cesión de Atubolu por un año al Frankfurt se hizo finalmente oficial. En consecuencia, apenas tuvo tiempo para preparar su debut. "Probablemente no todo saldrá perfecto. Por otro lado, Noah tiene muchísima experiencia en la Bundesliga, hace poco estuvo en la final de la Europa League y creo que hoy hará un buen partido", dijo el entrenador del Eintracht, Adi Hütter, antes del encuentro en Sky.

También en Frankfurt la situación de la portería se había complicado recientemente. Kaua Santos, que había llamado repetidamente la atención por sus errores, fue relegado recientemente por Hütter al papel de número dos. Al mismo tiempo, el portero suplente Michael Zetterer estaría cerca de marcharse al Leeds United.

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Con Atubolu, Hütter considera ahora que ha encontrado la solución adecuada: "El mercado de fichajes aún no está cerrado. Seguimos estando en condiciones de hacer algo. Se dio así, la puerta se abrió. Kaua nos hizo dudar un poco, especialmente en Brentford (Frankfurt perdió allí un amistoso por 0-7, n. de la red.). Luego surgió la posibilidad de fichar a Noah Atubolu. Eso es muy importante para nosotros. Es un jugador que está en la órbita de la selección nacional".

Aunque la cesión de Atubolu, en principio, solo se extiende hasta el próximo verano, el guardameta podría seguir en Frankfurt más allá de esa fecha. Según informa Sky , se habría acordado una obligación de compra. De acuerdo con esa información, el próximo verano deberán abonarse 13 millones de euros al SC Freiburg. Según kicker , el Eintracht pagará inicialmente un millón de euros por la cesión, mientras que la obligación de compra asciende a 12,5 millones de euros. Con bonus variables por objetivos, la cantidad total puede elevarse hasta los 16 millones de euros.