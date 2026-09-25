Tras una asistencia de la estrella del Bayern Michael Olise, el delantero del Real Madrid marcó el 1-0 para Les Bleus en el minuto 54 con un potente remate, en un partido en el que desde la banda el nuevo seleccionador Zinedine Zidane debutó.

Sin embargo, inmediatamente después del gol, que al final le daría a Francia una ajustada victoria a domicilio, Mbappé cojeó ligeramente y se llevó la mano a la rodilla. Tras una breve celebración, fue atendido por el cuerpo médico de la selección francesa con gesto de dolor y poco después regresó en un primer momento al campo. No obstante, su regreso duró solo unos minutos, antes de que Mbappé cayera al suelo y señalara que ya no podía seguir jugando. La mirada del jugador de 27 años era de gran preocupación y Zidane dejó saber tras el partido que su capitán «se hiperextendió la rodilla al chutar».

¿Cuándo tuvo que ser sustituido Kylian Mbappé contra Turquía?

En cualquier caso, Mbappé fue sustituido en el minuto 59 por Desire Doue y se marchó frustrado en dirección al vestuario. Por supuesto, todavía no hay un diagnóstico, aunque Zidane se mostró de todo menos optimista tras el pitido final: «Por desgracia, no tiene buena pinta», señaló el técnico de 54 años, que además anunció que Mbappé no volverá a jugar en los próximos partidos de la Nations League, en Bélgica el lunes, contra Italia el próximo viernes y de nuevo contra Bélgica el 5 de octubre. En su lugar, Mbappé abandonará antes de tiempo la concentración de la Equipe Tricolore.

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Mientras tanto, en Madrid también hay motivos de preocupación, como es lógico. Su compañero en el Real Madrid Arda Güler, que ejerció de mediapunta con Turquía, se interesó sobre el césped por la lesión de Mbappé. El superastro también ha empezado esta temporada con olfato goleador: tras ocho partidos oficiales en 2026/27 con el Real, Mbappé ya suma ocho goles y dos asistencias.