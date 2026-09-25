George Ilenikhena, delantero del Al-Ittihad, continuó con su gran momento en la actual temporada 2026-2027, pero esta vez con la selección de Nigeria.

Ilenikhena disputó su primer partido con la selección de Nigeria, en su primera convocatoria oficial, y lo hizo como titular, durante la victoria por 2-1 sobre Madagascar, este viernes, en la primera jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

El delantero del Al-Ittihad se llevó todas las miradas, después de marcar el primer gol de las "Águilas Verdes", en el primer minuto del tiempo añadido de la primera mitad, tras un disparo con la izquierda desde el borde del área.

El gol confirmó el gran nivel que vive el jugador de 20 años desde el inicio de la temporada con el Al-Ittihad, con el que ha disputado 9 partidos, en los que ha logrado marcar 6 goles y ha dado dos asistencias.

Esto ocurre a pesar de que Ilenikhena estuvo cerca de abandonar a "los Tigres" antes del inicio de la actual temporada, ya que algunos clubes europeos intentaron hacerse con sus servicios durante el pasado mercado de fichajes de verano.

Cabe recordar que Ilenikhena ha disputado 15 partidos con el Al-Ittihad desde su llegada a Yeda el pasado mes de enero, procedente del Mónaco francés, en los que ha marcado 6 goles y ha dado dos asistencias.