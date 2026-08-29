Antes de que se cumplieran siquiera tres minutos, el guardameta ya tuvo que recoger el balón de dentro de su portería en el estreno de la Bundesliga ante el Union Berlin. No se le podía reprochar nada al jugador de 24 años: tras un córner, Emmanuel Latte Lath cabeceó a gol desde muy corta distancia. El mal comienzo de Atubolu estaba servido.

Sin embargo, la frustración no duró mucho. Younes Ebnoutalib dio la vuelta al partido poco después con un doblete en 51 segundos (10, 11) a favor de las Águilas. El delantero incluso añadió otro gol más tras el descanso (67). En el otro lado, Atubolu firmó una actuación convincente y varias grandes paradas. En el segundo gol encajado de la tarde volvió a no poder hacer nada, cuando Leopold Querfeld (79) volvió a marcar de cabeza tras un córner.

Las cosas se torcieron aún más para Atubolu y sus nuevos compañeros ya en el tiempo añadido: Tim Skarke marcó desde corta distancia para establecer el 3-3 definitivo (93), y de nuevo el portero visitante no pudo hacer nada.

Detrás de Atubolu quedan, de todos modos, semanas turbulentas. En mayo, a instancias de sus entonces asesores de Epic Sports, había comunicado al SC Freiburg su deseo de marcharse y rechazado una renovación de contrato. Su objetivo era un traspaso a la Premier League todavía este verano. La agencia, al parecer, le había hecho ver opciones en varios clubes punteros. Sin embargo, no se concretó nada. Por su parte, el Freiburg reaccionó y fichó a Mio Backhaus procedente del Werder Bremen por 12 millones de euros.

Adi Hütter, sobre el debut de Atubolu: "Probablemente no todo saldrá perfecto"

El viernes se oficializó finalmente la cesión de Atubolu por un año al Frankfurt. Por tanto, apenas le quedó tiempo para preparar su debut. "Probablemente no todo saldrá perfecto. Por otro lado, Noah tiene mucha experiencia en la Bundesliga, estuvo hace poco en la final de la Europa League y creo que hoy hará un buen partido", dijo el entrenador del Eintracht, Adi Hütter, antes del encuentro en Sky.

También en Frankfurt la situación de la portería se había tensado recientemente. Kaua Santos, que había llamado la atención una y otra vez por sus errores, fue relegado recientemente por Hütter al puesto de número dos. Al mismo tiempo, el guardameta suplente Michael Zetterer estaría cerca de fichar por el Leeds United.

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Con Atubolu, Hütter veía ahora la solución adecuada: "El mercado de fichajes todavía no está cerrado. Seguimos en disposición de hacer algo. Se dio así, la puerta se abrió. Kaua nos hizo dudar un poco, especialmente en Brentford (allí el Frankfurt perdió un amistoso por 0-7, nota de la redacción). Luego surgió la posibilidad de conseguir a Noah Atubolu. Eso es muy importante para nosotros. Es un jugador que está en la órbita de la selección nacional".

Aunque la cesión de Atubolu está prevista inicialmente solo hasta el próximo verano, el guardameta podría seguir en Frankfurt más allá de esa fecha. Como informa Sky , se habría pactado una obligación de compra. Según eso, el próximo verano deberían abonarse 13 millones de euros al SC Freiburg. Según kicker , el Eintracht pagará primero un millón de euros por la cesión, mientras que la obligación de compra se sitúa en 12,5 millones de euros. Mediante bonus vinculados al rendimiento, la cantidad total puede ascender hasta 16 millones de euros.