Gol del Real Madrid... Nagelsmann, sobre la lesión de la estrella alemana: «Por desgracia, la situación no pinta bien»

Alemania sufrió un duro revés tras ganar 2-1 a Costa de Marfil en la segunda jornada del Grupo 5 del Mundial 2026, el sábado.

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, informó sobre la lesión de uno de sus jugadores estrella, quien tuvo que salir en la primera parte.

Tras el encuentro, declaró a la cadena ZDF:

Nagelsmann declaró: «Nico Schlotterbeck tiene un problema en el ligamento medial de la rodilla y mañana se someterá a una resonancia magnética; por desgracia, la situación no pinta bien».

El defensa sintió molestias desde el inicio, pero aguantó hasta el descanso.

Sobre su permanencia en el campo, el técnico admitió: «La decisión de que siguiera jugando fue principalmente táctica; además, había jugado muy bien hasta el descanso».

Schlotterbeck había sido titular en los dos primeros partidos de Alemania (contra Curazao y Costa de Marfil) junto a Jonathan Tah en el centro de la defensa.

Antonio Rüdiger le reemplazó en la segunda parte ante Costa de Marfil.

Según el diario alemán «Bild», el Real Madrid sigue interesado en el central alemán y podría ficharlo si mantiene su buen nivel en el Mundial.

Según el informe, el fichaje del central del Borussia Dortmund costaría entre 50 y 60 millones de euros, cifra que el Real Madrid podría asumir.

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