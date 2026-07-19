Gol de oro... España se corona campeona del Mundial por segunda vez en su historia

La selección española se coronó en el trono del fútbol mundial por segunda vez en su historia, tras arrebatar una victoria agónica y valiosa a su par argentino por un gol a cero, en la final del Mundial 2026, después de un partido maratoniano que se extendió a la prórroga en el estadio "Nueva York Nueva Jersey".

El empate sin goles se impuso en el desarrollo del encuentro hasta el minuto 106, antes de que la selección española lograra descifrar la defensa argentina con un gol que le dio a "La Roja" el título mundial.

El único gol llegó cuando Pedro Porro envió un centro preciso al interior del área, al que se elevó Nico Williams para peinar el balón de cabeza hacia Ferran Torres, quien la recibió con un potente disparo de su pierna izquierda que se alojó en la portería del guardameta argentino, sentenciando el gol de la victoria y la consagración.

Con este triunfo, la selección española conquistó el título del Mundial por segunda vez en su historia, después de haber logrado su primer título en la edición de 2010 en Sudáfrica, sumando la segunda estrella a su palmarés dorado y confirmando su lugar entre las grandes selecciones del mundo, mientras miles de aficionados quedaron a un solo paso de ganar el gran premio dentro del concurso Driven Quest.

Con el apoyo de Valvoline by Aramco, la marca original de aceites de motor con más de 160 años de innovación y rendimiento.

En su condición de patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Valvoline by Aramco les ofrece un balón exclusivo de la FIFA gratis con cada servicio elegible, además de la oportunidad de ganar regalos exclusivos de Adidas, e incluso la posibilidad de ganar uno de tres coches nuevos a través del concurso Driven Quest.

No se pierdan la oportunidad de unirse a Valvoline Driven Quest para ganar artículos futbolísticos exclusivos y participar en el sorteo del gran premio.