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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Gol anulado a España por supuesta falta... ¿Qué opinas?

España vs Argentina
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EE. UU.

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Lo que parecía un gol decisivo de España en la prórroga de la final del Mundial 2026 contra Argentina se convirtió en una decisión arbitral polémica, El esloveno Slavko Vincič anuló el tanto de Nico Williams nada más marcarlo, mantuvo el empate y desató un acalorado debate sobre los criterios arbitrales.

Williams aprovechó un rebote tras un despeje fallido del portero argentino Emiliano Martínez, Mikel Merino no controló un pase de Pedro Porro en el punto de penalti y el balón quedó suelto.

La alegría española duró segundos: Vinčić anuló el tanto por una supuesta falta de Leandro Paredes, decisión que enfrió el partido y obligó a ambos equipos a seguir buscando el gol decisivo.

La polémica se suma a otras decisiones arbitrales que marcaron la final y alimentan el debate sobre la credibilidad del arbitraje en el partido más importante del torneo.

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