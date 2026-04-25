Godts se lleva todo el protagonismo con un solo incomparable en la importante victoria del Ajax

El Ajax venció 0-2 al NAC Breda el sábado. Oscar Gloukh y Mika Godts, con un gol espectacular, marcaron antes del descanso. Tras el descanso, el NAC lo intentó sin crear peligro real. El Ajax, que jugó con Youri Regeer de vuelta en la titularidad, se sitúa cuarto en la VriendenLoterij Eredivisie, por encima del FC Twente, que juega simultáneamente contra el NEC.

El once del Ajax presentó un cambio: Youri Regeer, ya recuperado, entró en el once y Ko Itakura pasó al banquillo. Takehiro Tomiyasu se perdió el partido por sanción. En el NAC, la novedad fue la adaptación de centrocampistas como centrales.

El partido comenzó abierto: el NAC avisó con un disparo de Raúl Paula y el Ajax respondió con un cabezazo de Wout Weghorst.

A los 20 minutos, Steven Berghuis cedió a Mika Godts, quien asistió a Oscar Gloukh para el 0-1.

El NAC respondió con algún tiro libre, aunque sin demasiado peligro, y sufrió para superar la defensa ajacied. El Ajax, atento, buscó el contragolpe.

Justo antes del descanso llegó el momento clave: Mika Godts inició una jugada individual desde su campo, regateó a cuatro rivales y batió al portero en un tanto que recordó al de Zlatan Ibrahimović en 2004.

Tras el descanso, el NAC se mostró más agresivo y presionó al Ajax, creando peligro desde un córner que Maarten Paes desbarató. El equipo local impuso su físico y el Ajax sufrió.

El Ajax, muy flojo en la segunda parte, pudo sentenciar con Godts, pero Bielica detuvo su disparo.

A cuatro minutos del final, Odoi centró desde la línea de fondo y Ayew remató al poste. En el descuento, Bounida disparó al palo para el Ajax.







