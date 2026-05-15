Godts ofrece su primera reacción tras quedarse fuera del Mundial

Mika Godts reaccionó este viernes en Instagram tras quedarse fuera de la lista definitiva de Bélgica para el Mundial. Rudi García optó por Jérémy Doku (Manchester City) y Leandro Trossard (Arsenal) para el extremo izquierdo.

«Hoy se ha dado a conocer la convocatoria y el seleccionador ha tomado sus decisiones. Y lo respeto totalmente», comienza Godts en Instagram Stories.

«El fútbol es una competición. A veces lo vives desde la grada o en casa, frente a la tele, pero siempre con la misma intensidad. Apoyaré con pasión a los Diablos Rojos, igual que lo habría hecho en el vestuario o en el banquillo», añadió el delantero del Ajax, que desea éxito a sus compatriotas en Estados Unidos, Canadá y México.

Godts concluye: «Con o sin mí, el seleccionador decide siempre por el bien del equipo y yo lo respetaré, porque el grupo es lo primero».

“Seguiré trabajando duro cada día, porque si el equipo me necesita, ahí estaré”, concluye.

El viernes, García confirmó en rueda de prensa que Doku y Trossard son los elegidos para la banda izquierda, por lo que Godts, pese a su gran temporada en el Ajax, se queda fuera. Aun así, le pidieron mantenerse a la espera por si fuera necesario.

El periodista Sacha Tavolieri sugirió en X que García dejó a Godts fuera porque, quizá, el extremo no habría aceptado no tener minutos en el Mundial.