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Oscar Gloukh ha respondido en una entrevista con Mike Verweij, de De Telegraaf, a una delicada pregunta sobre la guerra entre Israel y Hamás. Al atacante del Ajax le preguntaron por sus experiencias en Ámsterdam, donde existe un «sentimiento antiisraelí».

Gloukh llegó en el verano de 2024 procedente del Red Bull Salzburg por nada menos que 15 millones de euros. Al jugador de 22 años le costó algo adaptarse, pero esta temporada está en buena forma.

A las órdenes de Míchel ha disputado hasta ahora 21 partidos, en los que ha marcado seis goles y repartido nueve asistencias. Es el jugador más productivo del Ajax, solo por detrás de Tolu Arokodare.

Según el propio Gloukh, esa productividad se debe a la confianza que Míchel deposita en él. «Gracias a esa confianza me siento muy cómodo con él, juegue en la posición que juegue».

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Gloukh también ha mejorado visiblemente esta temporada en el aspecto defensivo. Según él, se debe asimismo a la claridad de Míchel. «Me dice: “Si no defiendes, no juegas”».

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Verweij le pregunta después por los «sentimientos antiisraelíes» en Ámsterdam, a lo que Gloukh, de origen israelí, responde con naturalidad.

«No he visto las banderas de Hamás. No vivo en Ámsterdam y nunca voy allí. Por eso apenas me entero de lo que pasa», responde.

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Después surge el tema de su relación con los jugadores marroquíes Rayane Bounida, Sofyan Amrabat y Abdellah Ouazane. Según Gloukh, la guerra en Oriente Próximo no genera ninguna tensión en la plantilla del Ajax.

«Me llevo muy bien con Bouni, Appie y Soef. Hablamos mucho y siempre me han tratado muy bien. Somos amigos de verdad, no solo compañeros», comienza diciendo.

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«Nunca he sentido tensión. Hablamos mucho de fútbol y de nuestra vida privada, pero no de la guerra», concluye.