¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Gjivai ZechiëlESPN
Siep Engelen

Traducido por

Gjivai Zechiël, profundamente impresionado por un compañero en el Feyenoord: «Es un jugador tan bueno»

Sparta Rotterdam vs Feyenoord
Sparta Rotterdam
Feyenoord
Eredivisie
G. Zechiel
L. Valente

Todavía no es seguro que Gjivai Zechiël juegue esta temporada en el Feyenoord. El talentoso centrocampista firmó una buena pretemporada y el domingo también fue titular contra el Sparta (victoria por 0-1), pero todavía no ha tomado una decisión definitiva, según se desprende de sus palabras a ESPN

Con el ya destituido entrenador Robin van Persie, Zechiël no tenía la mejor relación, pero tras su cesión en el FC Utrecht vuelve a ir con todo a por su oportunidad bajo las órdenes de Giovanni van Bronckhorst. Pese a tener contrato hasta mediados de 2028, una salida sigue rondándole la cabeza. Anteriormente, Zechiël ya despertó el interés del Lille OSC. 

“Mientras estoy en el campo, siempre me apetece”, parece señalar Zechiël de forma directa a Van Bronckhorst. Aun así, sigue sin querer dar claridad sobre su futuro. “Lo que ocurre fuera de ahí, se lo dejo a mis agentes.” 

“De verdad intento centrarme lo menos posible en esos asuntos secundarios. En cuanto estoy en el campo, intento simplemente hacer lo mío. Disfruto de eso. He recibido un don de Dios y siempre intento demostrarlo”, afirmó Zechiël, que contra el Sparta dio la asistencia del único gol del partido. 

“Sí, qué buen jugador”, dijo Zechiël con elogios sobre el goleador Luciano Valente. “Simplemente me entiendo bien con él. En realidad ya lo sabía, porque una vez jugué con él en la sub-21 de Países Bajos. Así que sí, buen jugador. Aunque me pareció que todos estuvieron bien con el balón durante los primeros sesenta minutos.” 

Eredivisie
Telstar crest
Telstar
TEL
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA
Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE

“Por supuesto jugué con Arne (Slot, n. de la r.) y con Gio, y con su nuevo cuerpo técnico veo que vuelven muchas de esas cosas”, continuó Zechiël al hablar de su buen momento. “Con él empecé un poco a abrirme camino, pero mientras tanto he crecido muchísimo. Tanto mentalmente como como jugador. Eso solo juega a su favor.” 

Zechiël considera que el Feyenoord debería haber sentenciado mucho antes el partido contra el Sparta, pero por las muchas ocasiones falladas se mantuvo el 0-1. En cualquier caso, el Feyenoord arranca la nueva temporada de la Eredivisie con tres puntos. La próxima semana le espera el partido en casa contra el Go Ahead Eagles.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google