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Givairo Read cree que las cosas deben cambiar pronto en el Feyenoord. El lateral derecho cayó el sábado por la noche con el equipo de Róterdam ante el Excelsior (2-3) en De Kuip, pese a haber abierto el marcador. Tras el partido, Read dejó claro ante las cámaras de ESPN que, en su opinión, el Feyenoord pasa demasiado tiempo defendiendo.

La noche había comenzado de la mejor manera para Read, que abrió el marcador tras poco más de un minuto con una asistencia de Jerayno Schaken. En ese momento, el defensa también pensó que al Feyenoord le esperaba una noche relativamente sencilla.

«Eso pensaba yo también, si soy sincero. Estuvo bien marcar ese gol, por fin el primero para mí. Pero después quieres seguir apretando y eso no ocurrió», afirmó Read, que vio cómo su equipo perdía pronto la ventaja.

«Creo que encajamos el primer gol con demasiada facilidad. No sé cómo pudo quedar tanto espacio para que avanzara así, pero fue demasiado fácil». Después, el Excelsior incluso se puso por delante con un penalti de Irakli Yegoian.

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A Read también le preocupa que el Feyenoord esté encajando tantos goles en las últimas semanas. «Sí, es un problema que lleve pasando varios partidos. Tenemos que analizarlo muy bien y estamos trabajando mucho en ello, pero ahora mismo no puedo decir exactamente a qué se debe».

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A continuación, le preguntaron a Read cómo puede evitar el Feyenoord caer de nuevo en una crisis de resultados prolongada. «No damos por hecho que vaya a repetirse lo mismo, pero algunas cosas tendrán que cambiar, si soy sincero. Tenemos que trabajar mucho más los unos por los otros y ganar partidos».

Según el lateral derecho, hay una diferencia clara respecto a los primeros meses de la temporada. «Ahora es muy distinto que al principio. Pasamos mucho tiempo defendiendo, pero no es así como queremos jugar».

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«Somos muy buenos con el balón, tenemos mucha calidad y queremos demostrarlo, pero ya llevamos varios partidos sin hacerlo». Pese a la serie de resultados decepcionantes, Read espera con ganas los partidos en casa contra el FC Porto y el Ajax.

«Tenemos que cambiar el chip. Hoy todavía puedes estar dándole vueltas, es normal, pero mañana tenemos que empezar de nuevo y recuperar la confianza dentro del equipo. También tenemos que decirnos unos a otros que somos un buen equipo».

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Por último, le preguntaron a Read por el «debería daros vergüenza» que se escuchó el sábado por la noche desde las gradas de De Kuip. Al capitán no le gustó nada. «En realidad no nos ayuda, si soy sincero. Nos hace pensar aún más en lo mal que lo estamos haciendo ahora y eso no nos ayuda».

Read sí entiende la decepción de la afición del Feyenoord. «Sabemos que llevamos varios partidos decepcionándolos. Estamos haciendo todo lo posible por darle la vuelta, pero hoy tampoco lo hemos conseguido».