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Giulini CagliariGetty Images
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Giulini: «¿Maldini? Cuando se sale a tomar algo, siempre es mejor no coger el coche»

Cagliari

«La postura sigue siendo la de un padre: cuando se sale a tomar algo, siempre es mejor no coger el coche». En los micrófonos de Radio Anch'io lo sport, el presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, volvió sobre el incidente de tráfico en el que se vio involucrado el jugador del Cagliari y de Italia Daniel Maldini. «A Maldini - añadió Giulini - lo seguimos desde hace varios años, sabemos que es un talento increíble que todavía no había conseguido expresarse al máximo.



Este verano nos encontramos en una situación un poco desagradable con un jugador nuestro que consideraba que no ganaba lo suficiente y lo sustituimos de manera excelente con Maldini» Sobre el gran momento del Cagliari, Giulini añade: «Nos gustaría seguir en una mejor posición en la clasificación que la del año pasado. Ahora tenemos que ser buenos gestionando la situación»

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