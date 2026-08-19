Giro inesperado: Moussa Diaby, fuera del Al-Ittihad

El francés Moussa Diaby, extremo del Al-Ittihad, está más cerca que nunca de abandonar el club durante el actual periodo de fichajes de verano, tras un giro inesperado en su futuro.

El periodista saudí Majed Hood señaló que el club alemán Bayer Leverkusen ha entrado en negociaciones aceleradas con el Al-Ittihad para incorporar a Moussa Diaby en el actual mercado estival.

El periodista saudí explicó, en un tuit publicado a través de su cuenta personal en la red social "X", que el extremo francés abandonará el feudo de "los Tigres" con una gran probabilidad, hasta el punto de que el Al-Ittihad ha comenzado a buscar un sustituto para él.

El Bayer Leverkusen entró en negociaciones con el Al-Ittihad para incorporar a Diaby desde el inicio del actual mercado de fichajes de verano, aunque dichas negociaciones se estancaron en gran medida durante el último periodo.

Diaby juega para el Al-Ittihad desde el verano de 2024, cuando se incorporó a sus filas procedente del Aston Villa inglés, para desempeñar un papel protagonista en la conquista de los títulos de la Roshn League y la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

Sin embargo, el nivel del extremo francés cayó considerablemente durante la temporada pasada, lo que llevó a que su nombre se relacionara con el traspaso a algunos clubes, siendo el más destacado el Inter de Milán, antes de que el Bayer Leverkusen interviniera para incorporarlo.

El jugador de 27 años regresará al Bayer Leverkusen tres años después de haberlo abandonado, ya que jugó allí entre 2019 y 2023, antes de fichar por el Aston Villa, del que se marchó al Al-Ittihad en el verano de 2024.

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