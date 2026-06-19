Giro inesperado: Mourinho frena la salida de un jugador del Real Madrid

El futuro de Gonzalo García, joven delantero del Real Madrid, dio un giro inesperado en el mercado de verano. cuando todo indicaba que saldría en busca de minutos, el técnico portugués José Mourinho intervino y ordenó detener cualquier negociación para su salida.

Según el periodista Mateo Moreto, el técnico exigió a la directiva frenar de inmediato las negociaciones para su salida y evaluar sus cualidades con el primer equipo. Mourinho valora sus cualidades y quiere estudiar su encaje en el proyecto antes de decidir.

La decisión del técnico ha paralizado los contactos, pese a que el jugador había despertado el interés de varios clubes tras disputar 39 partidos y marcar 8 goles la temporada pasada. en los que marcó 8 goles y dio 3 asistencias.

Mientras tanto, el entorno del jugador mantiene la calma y prefiere esperar, consciente de que el interés de un técnico como Mourinho puede abrirle puertas decisivas en su carrera. y las negociaciones con otros clubes quedan en suspenso a la espera de su fallo.

Así, una salida que parecía cerrada se ha complicado y ahora depende de la decisión final de Mourinho, mientras García aguarda su próximo destino.