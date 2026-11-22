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La Provincia Oriental de Arabia Saudí está a las puertas de hacerse con el honor de albergar las eliminatorias de la Liga de Campeones de la AFC Élite, después de reforzar considerablemente sus opciones en la carrera por acoger la fase concentrada continental. Se ha convertido así en la opción más probable, con hasta un 70 % de posibilidades, por delante de la ciudad de Yeda, que sigue presente en los cálculos de los organismos implicados, a la espera de la decisión final que determinará el destino de la cita continental más destacada de la próxima temporada.

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Está previsto que Arabia Saudí acoja las eliminatorias del torneo entre el 23 de abril y el 1 de mayo de 2027, en medio de una intensa actividad para completar los preparativos organizativos y técnicos y comprobar que las instalaciones deportivas que recibirán a los equipos participantes estén listas, antes de anunciar oficialmente la ciudad anfitriona.

Según informa el diario saudí «Asharq Al-Awsat», las ciudades de Dammam y Al Khobar se han situado en primera línea tras entrar con fuerza en la pugna por albergar la fase concentrada asiática, gracias a que disponen de tres estadios principales que refuerzan la capacidad de la Provincia Oriental para organizar el evento.

La lista de estadios propuestos para acoger los partidos incluye el estadio de Aramco, el estadio del Al Ettifaq y el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd, unas instalaciones que constituyen un punto fuerte de la candidatura de la Provincia Oriental y le otorgan una clara ventaja en el proceso de selección que se está llevando a cabo frente a la ciudad de Yeda.

Estos avances se producen en un momento en el que los organizadores buscan elegir una sede capaz de satisfacer las exigencias del torneo, tanto en lo relativo a los estadios principales como a las instalaciones de entrenamiento y alojamiento, para garantizar que la competición tenga un nivel organizativo a la altura de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

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Por su parte, la Federación Saudí de Fútbol y la Confederación Asiática de Fútbol esperan recibir un informe completo del Ministerio de Deporte, con una evaluación exhaustiva del grado de preparación de las instalaciones deportivas y los campos de entrenamiento, antes de dar el paso definitivo para designar la ciudad que albergará las eliminatorias.

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El esperado informe será un elemento decisivo para determinar la ciudad anfitriona, sobre todo porque los requisitos del torneo obligan a disponer de ocho campos de entrenamiento para los equipos clasificados para la fase final, lo que pone bajo la lupa la infraestructura deportiva y su capacidad para cubrir las necesidades técnicas de los equipos.

La evaluación no se limita únicamente al estado de los estadios donde se disputarán los partidos, sino que también abarca la capacidad de ofrecer instalaciones de entrenamiento adecuadas, además de completar los preparativos logísticos y organizativos necesarios para recibir a los equipos y a sus cuerpos técnicos y administrativos, y garantizar la fluidez de sus desplazamientos durante toda la competición.

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Los compromisos de la liga podrían complicar los planes de la sede

La elaboración del calendario y la coordinación con la Liga Profesional Saudí figuran entre los asuntos más importantes que deben resolverse antes de anunciar la decisión final, dado que algunos de los estadios candidatos acogen partidos de los clubes locales durante la temporada.

Los estadios del Al Ettifaq y del Al Khaleej se encuentran entre las instalaciones que requieren una coordinación minuciosa en cuanto a las fechas de uso, para evitar cualquier conflicto entre los partidos de la liga saudí y las exigencias de la fase concentrada asiática, sobre todo teniendo en cuenta lo ajustado del periodo fijado para disputar las eliminatorias.

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Se espera que los resultados de la evaluación técnica y organizativa ayuden a determinar hasta qué punto la Provincia Oriental es capaz de cubrir todos los requisitos en el plazo establecido, sin afectar a los compromisos de los clubes locales ni al calendario de las competiciones continentales.

Pese a que la Provincia Oriental parte con un 70 % de ventaja, este indicador no constituye una decisión oficial, sino que refleja el equilibrio actual de la competencia según los datos disponibles, mientras que Yeda sigue siendo la segunda opción sobre la mesa de los organismos implicados.

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A la espera del informe del Ministerio de Deporte, todas las posibilidades siguen abiertas hasta que se complete el estudio de la candidatura en todos sus aspectos, y el destino final de la «fase concentrada de la Élite» se conocerá una vez confirmado el estado de los estadios y de las instalaciones de entrenamiento, así como la capacidad de cumplir los requisitos organizativos del torneo.