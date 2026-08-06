Giro inesperado en el fichaje de la temporada: Rodri oscila entre el Real Madrid y el Barcelona

Las negociaciones del Real Madrid con el español Rodri, estrella del Manchester City, entraron en una fase complicada durante las últimas horas, después de que surgiera una discrepancia entre ambas partes en torno a las condiciones del contrato, en un momento en el que el Barcelona comenzó a moverse para intentar arrebatar la operación.

Esto ocurre después de que varios informes periodísticos anticiparan ayer miércoles la retirada del Barcelona de la operación, lo que abre el camino al Real Madrid, que era el primer candidato para hacerse con el mejor jugador del Mundial 2026.

Sin embargo, según lo publicado por la cadena Foot Mercato, especializada en el mercado de fichajes, citando al diario Sport, el traspaso de Rodri al Real Madrid está amenazado con detenerse, después de que el jugador mostrara sus reservas respecto a la oferta presentada por el club blanco, pese a su acuerdo inicial de firmar un contrato por cuatro temporadas.

El diario añadió que las negociaciones vivieron una tensión notable, hasta el punto de que la conclusión de la operación ya no está garantizada, ante la insistencia del jugador en obtener mejores condiciones económicas, al tiempo que confirmó su deseo de regresar a LaLiga, pero no a cualquier precio.

El Real Madrid había desviado su interés hacia Rodri tras acercarse a cerrar el fichaje del marfileño Yan Diomandé, que se prepara para incorporarse a las filas del equipo, después de que la dirección lograra concluir una de las operaciones más complicadas del verano.

Informes españoles señalaron que el presidente del club, Florentino Pérez, no estaba entusiasmado en un principio con el fichaje de Rodri, debido a su edad relativamente avanzada y a su historial de lesiones, aunque el rendimiento ofrecido por el jugador, especialmente tras coronarse con el premio al mejor jugador del último Mundial, llevó a los responsables del club a reconsiderar su postura.

Por su parte, informes periodísticos revelaron que el Barcelona decidió entrar con fuerza en la carrera por el fichaje del jugador del Manchester City, después de reabrir el expediente de su incorporación, un asunto que ya se había planteado dentro del club catalán incluso antes del Mundial.

El periodista Ben Jacobs confirmó que el Barcelona ya comenzó sus conversaciones sobre el jugador y se prepara para presentar una oferta oficial, pese al deseo del Manchester City de retener sus servicios.

Jacobs explicó que el Real Madrid era considerado el candidato más destacado para cerrar la operación, aunque el Barcelona representa también un destino atractivo para Rodri, que prefiere regresar a España por razones deportivas y familiares.

Al mismo tiempo, el Manchester City no parece dispuesto a desprenderse fácilmente de su estrella, ya que informes señalaron que el club inglés reclama entre 75 y 80 millones de euros para aceptar su venta, mientras que el Real Madrid no tiene intención de superar un techo que oscila entre los 50 y los 60 millones de euros, lo que aumenta la complejidad de las negociaciones.