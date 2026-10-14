Giro inesperado en el entorno de Mbappé: la estrella del Real Madrid se separa de su abogada tras la victoria sobre el París

Un informe de la prensa francesa reveló este miércoles la implicación de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, en una crisis con el equipo de abogados que se encargó de su caso contra su anterior club, el Paris Saint-Germain.

Tras meses de procedimientos, un tribunal de París dictó en diciembre de 2025 una sentencia que obliga al antiguo club del jugador a pagar 61 millones de euros en concepto de salarios y primas atrasadas (55 millones de euros más otros 5,9 millones de euros por vacaciones no disfrutadas e intereses).

En este caso, Delphine Verheyden, abogada del jugador desde hace mucho tiempo, puso a disposición de su cliente un potente equipo de letrados capaces de ofrecer la mejor defensa posible: Pierre-Olivier Sur en materia penal, Thomas Clay en materia civil y Frédéric Cassereau en derecho laboral, todo ello de cara a la vista ante el tribunal laboral.





Estos abogados representan a la élite de los especialistas en su campo y, por ello, cobran honorarios elevadísimos (de hasta cientos de euros por hora), aunque se consideran relativamente modestos en comparación con las tarifas habituales.

Estos destacados abogados alcanzaron un acuerdo con Fayza Lamari, madre de Kylian Mbappé, que les permitía cobrar unos honorarios condicionados a que se declarase la responsabilidad del Paris Saint-Germain de pagar una cantidad superior a los 55 millones de euros que reclamaba el jugador.

Un problema con Fayza Lamari

Pero el problema, según el diario "L'Équipe", reside en que Lamari no firmó ese acuerdo y posteriormente fue acusada de incumplir sus compromisos verbales.

En otras palabras, los abogados de Mbappé reprocharon a su cliente lo mismo que le reprochó el Paris Saint-Germain (la actitud de su madre).

Después, Clay, Cassereau y Sur presentaron una reclamación ante el colegio de abogados, exigiendo 6,2 millones de euros con base en el acuerdo presentado a Fayza Lamari, pero ella consideró que esa cantidad era exagerada.

Finalmente, se alcanzó un acuerdo amistoso entre ambas partes que contempla el pago de alrededor de 1,5 millones de euros más los honorarios.

Fuentes cercanas a Mbappé negaron las acusaciones dirigidas al jugador del Real Madrid de que no quería cumplir con sus compromisos, y señalaron que, al contrario, se mostró prudente y se negó a convertirse en una "fuente de beneficio rápido".

El diario "L'Équipe" aseguró que Fayza Lamari y Ziad Hammoud, director ejecutivo del imperio económico de la estrella del fútbol, pusieron fin a la colaboración con la abogada Delphine Verheyden, que representaba al jugador desde hacía una década, después de esta crisis.