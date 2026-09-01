El tribunal competente de Barcelona rechazó la solicitud del Real Madrid de prorrogar seis meses adicionales la investigación del caso Negreira, en un nuevo giro relativo al asunto que gira en torno a los pagos que recibió del Barcelona José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del comité técnico de árbitros.

Según el diario "Marca", la jueza encargada de la investigación rechazó la petición del Real Madrid, respaldada por la Fiscalía, de prorrogar seis meses más el periodo de instrucción, que finalizaba este martes 1 de septiembre.

El tribunal investiga pagos por valor de 7,3 millones de euros que el Barcelona abonó a Negreira y a su hijo Javier durante el periodo comprendido entre 2001 y 2018.

Pese al rechazo de la solicitud de prórroga, la jueza no cerró la investigación de manera definitiva, ya que todavía está previsto tomar declaración a dos testigos durante el próximo mes de noviembre: Gerard López, exjugador del Barcelona y exdirector técnico de su filial, y el delegado del filial, Antonio A.

La jueza aclaró que la existencia de las dos declaraciones fijadas para noviembre no justifica prorrogar la investigación, después de haberse acordado tomarlas antes de que finalizara el último periodo de prórroga.

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La jueza también rechazó prorrogar la investigación a la espera de la decisión de la Audiencia de Barcelona sobre diligencias de investigación adicionales cuya práctica había solicitado el Real Madrid, y que el tribunal había rechazado con anterioridad.

La jueza señaló que, en caso de que la Audiencia de Barcelona apruebe posteriormente la solicitud del Real Madrid, las diligencias de investigación no serían nulas aunque se practicaran una vez finalizado el plazo establecido para la instrucción.

El Real Madrid había presentado el pasado 14 de julio una solicitud para prorrogar la investigación seis meses, basándose en los resultados de la investigación de la Guardia Civil, y considerando que estos revelaban "elementos y pruebas directas e indicios sólidos" de la existencia de un delito continuado relacionado con la corrupción deportiva.

De este modo, el tribunal rechazó la solicitud del Real Madrid de prorrogar el caso, mientras continúan algunas diligencias judiciales concretas antes de dar el paso definitivo sobre el cierre de la investigación.

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