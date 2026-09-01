¡Giro espectacular en el mercado de fichajes! El BVB encuentra sustituto para Giannis Konstantelias

Borussia Dortmund ha reaccionado a la grave lesión de su nuevo fichaje Giannis Konstantelias y está a punto de cerrar la incorporación de Ethan Nwaneri, del Arsenal. Así lo informa, entre otros, el periodista de fichajes Fabrizio Romano.

Según esa información, ya existiría un acuerdo verbal, después de que el jugador de 19 años se pronunciara en la noche previa al martes, día del cierre de mercado, a favor de un cambio al BVB, que tomará prestado a Nwaneri por una temporada. Además, el Dortmund asumiría el salario completo.

Los aurinegros encuentran así la alternativa que buscaban para Konstantelias, que en el triunfo por 0-2 en el arranque de la Bundesliga ante el Hamburgo sufrió una rotura del ligamento cruzado en la rodilla izquierda y, por tanto, estará de baja durante medio año.

El BVB también estuvo, al parecer, tras un gran talento de Polonia y Nick Woltemade

El lunes, el portal polaco Meczyki informó además de que el BVB había llegado a un acuerdo con Marcel Regula, del club de la primera división polaca Zaglebie Lubin.

Según esa información, el Dortmund llevaría tiempo siguiendo al internacional sub-21 polaco y ya lo habría observado in situ. Regula rechazó recientemente un traspaso al Burnley, de la segunda división inglesa, según Meczyki y, además del BVB, también el Feyenoord de Róterdam habría mostrado interés. El traspaso del joven talento, según se comenta, estaría por debajo de los diez millones de euros.

Sin embargo, no habrá doble golpe en el mercado para el BVB. Como informa Meczyki , los aurinegros han cancelado el fichaje debido a la cesión de Nwaneri.

Además de Nwaneri y Regula, el BVB también habría preguntado al Newcastle United por Nick Woltemade en su búsqueda de un sustituto para Konstantelias. Sin embargo, según se comenta, el internacional alemán se marchará cedido a la Juventus de Turín.

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