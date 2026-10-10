El sábado, la Federación Portuguesa de Fútbol había anunciado en un primer momento la apertura de un procedimiento disciplinario de explícita «urgencia» contra CR7. De este modo, el jugador de 41 años fue suspendido de manera provisional, mientras la comisión disciplinaria delibera sobre una sanción tras su muy comentada marcha.

Sin embargo, esa misma noche se produjo un espectacular giro de guion. «La federación, el entrenador y todos los compañeros de equipo están de acuerdo: queremos que Cristiano vuelva. Doy por hecho que regresará ya durante el parón de selecciones de noviembre», explicó Proenca en un comunicado.

Un desarrollo más que desconcertante en el culebrón en torno a la superestrella. Sobre todo porque las normas internas de la federación contemplan en realidad que abandonar el campamento del equipo sin permiso conlleva una suspensión provisional automática. Ronaldo hizo que lo recogiera un jet privado en el marco del larguísimo parón de selecciones, después de no haber sido titular en dos partidos consecutivos.

¿Qué ha hecho CR7? El culebrón en torno a Cristiano Ronaldo

En un comunicado extremadamente largo, acusó al entrenador Jorge Jesus unos días después de haber faltado a su palabra. Además, el veterano desveló un plan de ocho puntos que Jesus no habría cumplido. Entre ellos también había frases y una disculpa que el seleccionador de Portugal debería haber dicho en una rueda de prensa.

Aun así, Ronaldo se disculpó tanto con sus compañeros de equipo como con sus aficionados por su partida y reconoció que su mala conducta también merecía consecuencias. «Tengo claro que para esta sanción no puede haber circunstancias atenuantes. No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo, y eso constituye una circunstancia agravante», explicó.

Cómo quedará ahora la sanción tras la sorprendente declaración de Proenca es, sin embargo, completamente incierto. En un principio se había contemplado una suspensión de hasta seis meses para todos los partidos internacionales. Tampoco se sabe cuándo anunciará su decisión la comisión. Siempre que esta siga teniendo algún peso después de la salida en tromba del presidente.