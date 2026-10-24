La expectación crece de cara a la entrega del Balón de Oro el próximo lunes. A dos días de que se anuncie el ganador, varias casas de apuestas han modificado notablemente las cuotas de los principales candidatos.

La lucha por el prestigioso premio individual parece centrarse en tres jugadores: Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé. Yamal impresionó la pasada temporada con dieciséis goles y once asistencias en LaLiga, donde el Barcelona revalidó el título de liga con autoridad. Además, el delantero de diecinueve años ganó la Supercopa de España y ayudó a España a conquistar el título mundial de 2026, un logro que en el pasado ha tenido a menudo un peso considerable en la votación.

Sin embargo, Kane es, con diferencia, quien más opciones tiene de recibir el Balón de Oro. El delantero del Bayern de Múnich firmó una temporada de productividad sin precedentes, en la que marcó nada menos que 73 goles en 65 partidos oficiales. Este sábado, el inglés figura con una cuota media de 1,35, lo que lo convierte en el claro favorito.

Para Yamal, la situación es bastante menos halagüeña que hace unas horas. La mayoría de las grandes casas de apuestas han elevado de repente y de forma considerable la cuota de la estrella del FC Barcelona. La cuota de la joven promesa del Barcelona ha pasado de 3,25 a 6,00, una subida notable que indica que las casas de apuestas estiman ahora mucho menores sus posibilidades de hacerse con el premio.

Una posible explicación de este cambio es la reciente victoria de Kane en la votación del denominado premio «100 MARCA». El galardón lo concede un jurado internacional formado por periodistas, exfutbolistas y entrenadores. En total, 226 votantes expresaron sus preferencias seleccionando a quince jugadores entre cien nominados: el primero recibía treinta puntos; el segundo, 25; y el tercero, 23.

Kane acabó imponiéndose con 3.962 puntos, solo 25 más que Yamal, que terminó con 3.937. Mbappé completó el podio con 3.440 puntos, seguido de Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Pau Cubarsí.

Si Yamal acaba llevándose el Balón de Oro el lunes, el extremo derecho de diecinueve años hará historia como el ganador más joven de todos los tiempos. El récord pertenece actualmente al exdelantero del Barcelona Ronaldo, que recibió el galardón en 1997, a los 21 años.