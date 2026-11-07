Luciano Valente volverá a quedarse fuera de la selección de Países Bajos durante el próximo periodo de partidos internacionales. Xavi no ha convocado de nuevo al capitán del Feyenoord.

Sin embargo, la decisión no sorprende a Giovanni van Bronckhorst, según dejó claro en la rueda de prensa del viernes. «No, no me sorprende. Porque la última vez tampoco estuvo. Y creo que Xavi ha convocado prácticamente a los mismos jugadores. Así que, en ese sentido, no me sorprende».

Quien sí vuelve a estar en la convocatoria es su compañero Gjivai Zechiël. El talentoso centrocampista debutó con la selección de Países Bajos a las órdenes de Xavi durante el anterior periodo de partidos internacionales y tendrá otra oportunidad de mostrarse ante el seleccionador.

¿Merece Zechiël estar convocado más que Valente? «Eso le corresponde decidirlo al seleccionador», afirmó Van Bronckhorst. «Creo que Zechiël ha pasado por una etapa fantástica. Ahora lo está teniendo un poco más difícil. Pero cuenta con mi confianza y con la del seleccionador».

«Creo que eso también es importante para los jugadores. Es la única manera de que, con el tiempo, vuelvan a rendir y a jugar bien. Así que, en ese sentido, entiendo que Zechiël esté en la convocatoria. Sobre todo porque entró muy bien en los últimos partidos. Y eso, por supuesto, también es determinante para un seleccionador».

La selección de Países Bajos disputará este mes sus dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. El viernes 13 de noviembre recibirá a Grecia y el lunes 16 de noviembre visitará a Alemania.

Países Bajos lidera actualmente el grupo B, empatado a puntos con Grecia. Alemania está a tres puntos. Los dos primeros equipos avanzarán a la fase eliminatoria, que se disputará el año que viene.