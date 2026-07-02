Giovanni van Bronckhorst recibe en el entrenamiento del Feyenoord a un jugador que llevaba un año sin jugar

Thomas Beelen, defensa de 25 años, volvió a entrenar el jueves con el Feyenoord tras fracturarse la pierna en la pretemporada pasada.

Se perdió toda la temporada 2025/26 tras romperse la pierna el 19 de julio de 2025 en un amistoso contra el KAA Gent (derrota 1-2).

También Anel Ahmedhodzic y Leo Sauer regresaron al campo tras superar sus lesiones. Se perdieron el tramo final de la pasada temporada.

Los aficionados también vieron a los fichajes Mika Mármol, Charles Vanhoutte, Ilian Hadidi y Nacho Ferri.

No obstante, algunos futbolistas se mantuvieron al margen.

Jakub Moder realizó trabajo individual en el gimnasio y no salió al campo.

Bart Nieuwkoop y Gijs Smal también se quedaron en el centro de entrenamiento y no formaron parte del resto de la plantilla.

El sábado jugará su primer amistoso, a las 14:30, en casa del FC Dordrecht.