Giovanni van Bronckhorst, no Sipke Hulshoff, será el nuevo entrenador del Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst (51) será presentado pronto como nuevo entrenador del Feyenoord, según confirmó Fabrizio Romano. Sipke Hulshoff lo asistirá en De Kuip.

Aunque probablemente lo nombren entrenador jefe oficial, en la práctica trabajará en tándem con Hulshoff.

Van Bronckhorst tendrá la última palabra y atenderá a la prensa, mientras que Hulshoff, con menos experiencia, se centrará en el trabajo diario.

El club desea presentarlos cuanto antes para que lideren el equipo desde el inicio de la temporada.

Según ESPN, firmará por dos temporadas. La VriendenLoterij Eredivisie confirma que Hulshoff tendrá un papel destacado en el cuerpo técnico.

Para Van Bronckhorst supone un regreso, pues ya dirigió al club entre 2015 y 2019.

En ese lapso, el equipo ganó la Eredivisie 2017 —su primera en dieciocho años—, dos Copas KNVB y dos Johan Cruijff Schalen.