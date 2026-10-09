Giovanni van Bronckhorst no quiere perder bajo ningún concepto al jugador del Feyenoord: «Por mí, no se puede ir»

Para el centrocampista del Feyenoord Jakub Moder asoman los primeros minutos de la temporada. El polaco está prácticamente recuperado de su grave lesión de rodilla y se entrenó toda la semana con la plantilla. Giovanni van Bronckhorst está contento con su inminente regreso.

Moder sufrió una grave lesión de rodilla el 12 de abril de este año contra el NEC. Tras un largo periodo de rehabilitación, volvió a incorporarse a la plantilla a comienzos de octubre y ahora se acerca su regreso.

«Jakub ha entrenado esta semana a pleno rendimiento», contó Van Bronckhorst este viernes en la rueda de prensa previa al duelo en casa contra el AZ del sábado por la noche. «Espero que en las próximas semanas pueda sumar minutos. Son cosas positivas».

Van Bronckhorst indica que Moder tiene perspectivas suficientes de contar con minutos y que, por eso, tampoco debe marcharse pese al supuesto interés del Lech Poznan. «No, por mí no. Es un buen jugador, físico y que sabe cómo debe jugarse este deporte».

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«Cuando le veo en el campo, es un jugador que para mí realmente puede quedarse aquí. Es un futbolista con calidad y potencial y ahora le toca a él ponerse en forma. Sobre todo en el periodo que viene ahora, quieres tener disponibles al mayor número posible de jugadores. Espero que Jakub sea uno de ellos».

Al Feyenoord le espera un bloque exigente hasta el próximo parón de selecciones de noviembre, porque tras el partido contra el AZ, al Feyenoord le esperan duelos sucesivamente con el Como (casa), el Telstar (fuera), el Real Betis (fuera), el PSV (fuera), el Fortuna Sittard (casa), el Inter (casa) y el sc Heerenveen (fuera).

Además de Moder, Van Bronckhorst también tenía buenas noticias sobre Gijs Smal. El zurdo está de baja desde comienzos de julio por una lesión de tobillo, pero también él parece estar cerca de regresar. «Gijs Smal todavía no se ha entrenado con el equipo, pero está muy cerca de hacerlo», según Gio.